AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'ndan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Huser Yaylası'na uzanacak teleferik sistemi projesini duyurdu. Bu proje, hem Ayder'deki yoğun trafiği rahatlatmayı hem de Huser'in büyüleyici gün batımı manzarasını daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Planlama çalışmaları hızla ilerlerken, yetkililer ihale sürecinin kısa sürede tamamlanacağını müjdeledi. Proje, bölgenin doğa harikalarını modern ulaşım altyapısıyla buluşturarak yıllık turist sayısını milyonlara çıkarmayı amaçlıyor.

Duyuruyu Rize'de gerçekleştirilen bir turizm zirvesinde yapan Milletvekili Avcı, projenin detaylarını paylaştı:

"Ayder’de, otoparktan Ayder içerisinde transfer için bir teleferik hattı düşünülüyoruz. Oradan da Huser’e ki orası bizim en değerli yerlerimizden bir tanesi. Binlerce insan Huser’e gün batımını izlemeye çıkıyorlar. Oradaki hem gidişi rahatlatmak ve o destinasyonu turizm destinasyonu alanına ilave edebilmek için Ayder’in merkezinden Huser’e teleferik hattı planlıyoruz."

Avcı, hattın yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olacağını, 11 dakikada Huser'e ulaşım sağlayacağını ve kabin kapasitesinin günlük binlerce ziyaretçiyi taşıyacak şekilde tasarlandığını belirtti. Proje, Ayder Otoparkı, Kaplıca Oteli ve Seyir Terası'ndan başlayarak Huser Yaylası'na bağlanacak; ring seferleriyle yayla giriş-çıkış trafiğini de hafifletecek.Rize Valiliği ve AK Parti Rize İl Başkanı Ferdi Katmer'in de destek verdiği çalışma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordinasyon sağlanıyor. Projenin maliyeti yaklaşık 50 milyon TL olarak tahmin ediliyor ve yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilecek. Yerel turizmciler, bu hattın Ayder'i "Karadeniz'in Aspen'i"ne dönüştüreceğini söylüyor. Bir tur operatörü, "Huser'in sisler içindeki yaylası ve gün batımı, teleferikle herkesin erişimine açılırsa, kış turizmi bile canlanır" diye konuştu. Ancak bazı çevreler, doğal koruma alanlarında ekolojik etki değerlendirmesi talep ediyor; yetkililer ise "sürdürülebilir turizm" odaklı bir yaklaşım vaat ediyor.