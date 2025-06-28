Ayder'de boğa güreşleri heyecanı

Ayder Yaylası'nda bu yıl 29'uncu Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında 2 gün sürecek olan boğa güreşleri heyecanla başladı. Galerdüzü mevkiinde bulunan arenada düzenlenen güreşlere; baş, başaltı, küçük orta, büyük orta ve ayak kategorisinde 5 ayrı kulvarda ilk gün 25 boğa katıldı. İdrar tahlili ve boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırasıyla arenaya alındı. Boğa sahipleri ve seyircilerin büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar güreşemeden arenayı terk etti, bazıları ise kıyasıya mücadele etti. Güreşleri 7'den 70'e çok sayıda vatandaş takip etti. Dereceye giren boğaların sahiplerine yaklaşık 500 bin lira ödül dağıtıldı.

'BURASI BİR BOĞA GÜREŞİ DEĞİL, BOĞA BARIŞTIRMA ARENASI'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "29'uncu Çamlıhemşin Ayder Galerdüzü Doğa Kültür ve Sanat Festivalimizi şu anda icra ediyoruz. Yoğun bir katılım var. Geçen sene 45 boğa katılmıştı, bu sene 53 boğamız katılıyor. Burada çok güzel bir arena yaptık. Bizim boğa güreşlerini yapmamızdaki amaç; burada biz boğaları çatıştırmıyoruz, yaylalara çıktıklarında boğaların yaşam alanlarında bir tane şampiyon olması gerekiyor ki dışarıdan gelen yabanilere karşı koruma sağlasın. Aslında burası bir boğa güreşi değil, boğa barıştırma arenası. Bu güreşlerimiz bize kadimden gelen bir gelenektir" dedi.

'BOĞAMIZIN 5 KUPASI VAR'

Güreşlere Kılıç isimli boğasıyla Yusufeli'nden katılan Gökhan Topçu (35), "Yarışlar güzel. Çetin bir yarışın içindeydik. Boğamızın 45-50 güreşinde hiç yenilgisi yok. Boğamızın 5 kupası var. Buraya yenilgisiz geldik, yenilgisiz gidiyoruz. Boğamın adı Kılıç, 7 yaşında. Şu anda güncek kilosu 510- 520 arasında. Bakımını sadece kendim üstlendim. Özel yemlerle bakıyorum. Havuç, ceviz, üzüm kurusu, üzüm gibi yiyecekler yediriyoruz. Özel otlar seçiyoruz, her otu vermiyoruz. Herkes uzak bir yerden gelince pehlivan olmak ister. Bende uzaktan gelip pehlivan oldum" diye konuştu.

GÜREŞLERİ HEYECANLA TAKİP ETTİLER

İzmir'den geldiği yaylada ailesiyle güreşleri izleyen Emin Yücel (36) de "Güreşler bize de sürpriz oldu. Aslında Ayder'i gezmeye gelmiştik. Arkadaşların yönlendirmesiyle boğa güreşlerinin olduğunu öğrendik. Çocuklarımda ilk defa bu yöreye geldi. Onlarda burayı görsün istedik. Bölgemizin önemli bir etkinliğini hep beraber tecrübe edeceğiz" dedi.

Güreşleri izleyen Hatice Karaman, "Güreşleri güzel buluyoruz. Her yıl heyecanla izliyoruz. Yörenin güzelliği, yöreye has bir etkinlik olduğu için seviyoruz. Biz yaylalarda hayvanlarla iç içe büyüdüğümüz için seviyorum" diye konuştu.