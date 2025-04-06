Aydilge test sonuçlarını takipçileri ile paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aydilge test sonuçlarını takipçileri ile paylaştı

Geçtiğimiz aylarda kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle bıçak altına yatan ünlü şarkıcı Aydilge sağlık durumu ile ilgili son durumu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle bıçak altına yatan ünlü şarkıcı Aydilge, uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, test sonuçlarının temiz çıktığını duyurarak sevincini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındıÜnlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındı

Geçtiğimiz aylarda kalçasında labrum yırtığı oluştuğunu söyleyerek ameliyat olan ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. Yeniden ağrılarının artmasıyla zor günler geçiren Aydilge, hastaneye kaldırılmıştı.

Zor günler geçiren ünlü şarkıcı, son olarak test sonuçlarını beklediğini açıklamıştı. Sık sık hastaneye giden Aydilge, müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü isim, "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" ifadelerini kullandı.

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