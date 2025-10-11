Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya’da konser veren ünlü şarkıcı Aydilge, Filistin mücadelesine sessiz kalmayarak, "Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz" dedi.

Sevilen şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde, Malatya 100.Yıl Kent Parkı’nda on binlerce hayranıyla buluştu. Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmayarak, "Gerçekten uğradıkları bu zulüm karşısında sessiz kalmadığımızı, en azından onları unutmadığımızı bir şekilde göstermiş olalım istiyorum. Ve artık dünyanın akılları başlarına gelmeye başladı. Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz. O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum. Sizlerin gerçekten depremde yaşadığınız acıları da derinden hissediyorum. Kalbimde hissediyorum. Neler yaşadığınızı biliyorum. Elimden gelen maddi manevi her şeyi yaptım. Bu anlamda da bunu da unutmadığımızı, bunu da içimizde hissettiğimizi bilelim istiyorum ve yalnız olmadığınızı hissedin istiyorum" dedi.

Ünlü sanatçı konuşmasının ardından dev ekrana yansıtılan Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde "Yalnızlık Masalı" isimli şarkısını söyledi. Aydilge konser repertuvarında, "Aşka Gel", "Yangın Var", "Kiralık Aşk" gibi hit şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinin sevilen eserlerine de yer verdi.

Ünlü sanatçı eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andac da şarkıcıya sahnede kemanıyla eşlik etti.