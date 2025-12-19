Ünlü sanatçı Aydilge, dış görünüşüyle ilgili yapılan olumsuz yorumlara sosyal medyadan yanıt verdi.

Makyajı ve cilt tonu üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, Vitiligo hastası olduğunu belirterek, “Kimseye makul bir güzellik borcum yok” dedi.

‘VİTİLİGO HASTASIYIM’

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter’daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort’a benzetenler olmuştu.

Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

‘ŞU AN SİZLERE SARILMAK İSTEDİM’

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim.

O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"BAŞKALARINI İNCİTMEYELİM"

Aydilge, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

"ZORBALARA KARŞI BİRBİRİMİZE SARILIP KUCAKLAŞABİLİRİZ"

"Hayatımızın merkezine başka, daha anlamlı değerler koymaya çabalayabiliriz mesela. Eğer güzellik konusunda kendimize zarar verecek şekilde aşırıya kaçıyorsak, “İçimizde neyi karanlıkta bıraktık ki dışarıyı bu kadar parlatma ihtiyacı duyuyoruz?” diye sorgulayabiliriz belki de. Zorbalara karşı birbirimize sarılıp kucaklaşabiliriz bir de. İşte şimdi ben tam olarak bunu yapıyorum; hepinize sevgimle sarılıyor, kucaklıyorum."

AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge (tam adı Aydilge Sarp Andaç), 25 Haziran 1979'da Kütahya'da doğmuş Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, yazar ve radyo programcısıdır.

Annesi şair Faika Özer, babası doktor olan Aydilge, anne tarafından Çerkes kökenlidir. Çocukluğu Ankara'da geçen sanatçı, 8 yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanarak 15 yaşına kadar Türkiye'de ilk Türk Sanat Müziği çocuk korusunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

Eğitim hayatında başarılı bir grafik çizen Aydilge, TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden burslu ve birincilikle mezun oldu.

Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Radyo-TV-Sinema yüksek lisansı yaparak "iletişim uzmanı" unvanı aldı.Müzik kariyerine 12 yaşında gitar çalarak kendi söz ve bestelerini yaparak başlayan Aydilge, ilk albümü Küçük Şarkı Evreni'ni 2006'da çıkardı ve "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı" seçildi.

Ardından Sobe (2009), Kilit (2011), Yalnızlıkla Yaptım (2013) gibi albümler geldi. Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi, Çatı Katı Aşk, Benim Adım Melek gibi dizilerin jenerik ve soundtrack müziklerine imza attı.

Hit şarkıları arasında "Yangın Var", "Aşka Gel", "Kiralık Aşk", "Sade Şarkı" yer alır.Yazarlık yönüyle de tanınan Aydilge, 1998'de Kalemimin Ucundaki Düşler (öykü), 2002'de Bulimia Sokağı (roman) ve 2004'te Altın Aşk Vuruşu gibi kitaplar yayımladı.

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile evlendi. Çiftin mutlu bir evliliği sürüyor.