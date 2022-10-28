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  • Aydilge'den Nükhet Duru'nun tayt açıklamasına sert tepki: Kadınların çok daha başka meseleleri var

Aydilge'den Nükhet Duru'nun tayt açıklamasına sert tepki: Kadınların çok daha başka meseleleri var

Bir giyim firmasının Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonu için düzenlenen davete katılan Nükhet Duru, burada yaptığı tayt açıklamasıyla gündeme gelmişti. Duru'ya gösterilen çok sayıda tepkiden biri de şarkıcı Aydilge'den geldi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 20:00
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Aydilge'den Nükhet Duru'nun tayt açıklamasına sert tepki: Kadınların çok daha başka meseleleri var
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Çırağan Sarayı’nda katıldığı davet öncesi, "Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir 'dur' deyin" sözleriyle dikkat çekmişti. Duru'nun sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Şarkıcı Aydilge ise Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına tepki gösterdi.

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, dikkat çeken şu açıklamaya imza attı:

Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız.

"ADAPLA İLGİSİ YOK"

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Nükhet Duru, sahne kıyafetleri yüzünden eleştirilen Gülşen’i savunarak, "Herkes kendi istediğini yapmakta serbest. Bunun adap veya adapsızlıkla ilgisi olduğunu sanmıyorum, kimseyi ilgilendirmez. Ben beğendiğim elbiseyi giyerim. O kadar ince ve müstehcen olmayan dekolteler giyiyor ki, o kadar ince vücudu var ki 'Oovvv nasıl yaptı!' falan diyemezsiniz. Ben onun fiziğinden çok müziğiyle ilgileniyorum" açıklamasını yapmıştı.

AYDİLGE'DEN TEPKİ

Öte yandan ünlü şarkıcı Aydilge, Nükhet Duru’nın ‘tayt’ çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Aydilge paylaşımında şunları söyledi:

Sokakta bu tayt giyme olayına bir 'dur denilmesi' yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık 'bir duy' diyelim olur mu... Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var.

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