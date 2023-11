AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/3 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : AYDIN İLİKÖŞK İLÇESİ MEZEKÖY

MEVKİİ : MEZEKÖY

PAFTA NO :

ADA NO : 0

PARSEL NO : 173

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.475,00

MALİKİN ADI VE SOYADI : KADRİYE ÇETMEN, SERPİL ATA,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : AYDIN YİKOB

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Aydın ili Köşk ilçesi Mezeköy mah. Köycivarı mevkii 0 ada 173 parsel sayılı 1.475,00 m2'lik kısmının taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı YİKOB (Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) adına kayıt ve tesciline,

a-)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde YİKOB (Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Husumet Yöneltilerek İdari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltme davası açabilecekleri,

b-) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın YİKOB (Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) adına tescil edileceği,

c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Aydın Şubesine yatırılacağı,

d-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2942 sayılı kanunun 10/f. maddesi uyarınca 10 GÜN İÇİNDE Mahkememize bildirmeleri gereği:

3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince DAVALIYA DAVETİYE YERİNE GEÇMEK ÜZERE DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ İLE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/07/2023