AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi:

T.C.
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKarayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NOTAŞINMAZ BİLGİLERİTAŞINMAZ MALİKİHİSSESİADA PARSEL NOTAŞINMAZ VASFITAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜKAMULAŞTIRILAN ALAN
2023/88AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHAYHAN KARAOĞLAN
ESMA ONAY		HİSSELİ815ZEYTİNLİK4.330,00 M2800,37 M2
2023/90AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHMUSTAFA CEBARTAM656ZEYTİNLİK3120,00 M23120,00 M2
2023/96AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHMUSTAFA CEBARTAM653ZEYTİNLİK5140,00 M22262,52 M2
2023/98AYDIN EFELER KARAHAYITKEMAL AYDOĞDUTAM655ZEYTİNLİK1080,00 M21080,00 M2
2023/100AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHCENGİZ İŞLEKTAM816ZEYTİNLİK380,00 M2190,53 M2
2023/106AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHOSMAN ŞAHİNTAM804ZEYTİNLİK843,49 M2843,49 M2
2023/108AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET YAVUZ ÜNALTAM84ZEYTİNLİK12.437,45 M2188,10 M2
2023/110AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET ÇETİNTAM180 ADA
153 Parsel		TARLA6.780,07 M22.752,82 M2
2023/116AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHEMİR GÜREN
ÇETİN YUMUK		HİSSELİ773ZEYTİNLİK784,90 M2784,90 M2
2023/118AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHHATİCE BULUT
AYŞE OKAYMIRZA
HURİYE EVCİM
İLHAN DALLICA
MEDİYE DALLICA		HİSSELİ980KARGİR EV1638,00 M2207,82 M2
2023/120AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHHURİYE ÜNAL
KADİR SAYAR		HİSSELİ986SEBZE VE MEYVE BAHÇESİ1328,00 M21328,00 M2
2023/126AYDIN EFELER YENİKÖY MAHALİ İĞNELİ
DUDU İĞNELİ
DUDU İĞNELİ
SERPİL ATAMAN
MEHMET İĞNELİ		HİSSELİ27080 AĞAÇLIK5940,00 M25940,00 M2
2023/128AYDIN EFELER YENİKÖY MAHNECMİYE GÜZEL
MÜNEVVER ATABEY		HİSSELİ253ZEYTİNLİK9150,00 M22650,75 M2
2023/130AYDIN EFELER YENİKÖY MAHDOĞAN İRİKTAM272ZEYTİNLİK10.180,00 M25020,34 M2
2023/136AYDIN EFELER YENİKÖY MAHFUAT AKSOY
HALİT AKSOY
TURHAN AKSOY
NİHAT AKSOY
MUSTAFA AKSOY		HİSSELİ719ZEYTİNLİK2452,00 M277,92 M2
2023/138AYDIN EFELER YENİKÖY MAHMEHMET URUL
PERİHAN KIDIŞ
SEVİL KIDIŞ
SEVİM BEYHAN
SEVİM ERUL
TAYFUN ALİ ERUL		HİSSELİ230ZEYTİNLİK9980,00 M26073,75 M2
2023/140AYDIN EFELER YENİKÖY MAHMUSTAFA ÖZTÜRKTAM243TARLA780,00 M2757,14 M2
2023/146AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHHANIM MENKÜTAM807ZEYTİNLİK2060,00 M22060,00 M2
2023/148AYDIN EFELER YENİKÖY MAHEMİNE TALAYTAM352ZEYTİNLİK2.220,52 M22.220,52 M2
2023/150AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET HALLAŞÇITAM180 ADA 76 PARSELTARLA2.752,82 M2679,10 M2
2023/156AYDIN EFELER DALAMA MAHVELİ ALTINDAĞ
AYŞE AKINCI
VELİ ALTINDAĞ
FATMA ÇAKMAKOĞLU
AYŞE AKINCI		HİSSELİ180 ADA 10 PARSELZEYTİNLİK4.244,88 M22.717,50 M2
2023/158AYDIN EFELER YENİKÖY MAHALİ KURTTAM264 PARSELAĞAÇLIK2010,00 M22010,00 M2
2023/160AYDIN EFELER YENİKÖY MAHFATMA YELENTAM210 PARSELZEYTİNLİK2760,00 M2977,89 M2
2023/166AYDIN EFELER YENİKÖY MAHDUDU ATAYTAM255 PARSELZEYTİNLİK1900,00 M21900,00 M2
2023/168AYDIN EFELER YENİKÖY MAHHÜSEYİN TALAYTAM351 PARSELZEYTİNLİK1547,70M21547,70 M2
2023/170AYDIN EFELER DALAMA MAHKÜBRA ÇETİNTAM180 ADA 38 PARSELTARLA3.189,99 M2606,33 M2
2023/176AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET YAVUZ ÜNALTAM180 ADA 87 PARSELTARLA8.902,14 M22.785,13 M2
2023/178AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET HALLAŞÇITAM180 ADA 77 PARSELTARLA2.204,48 M2616,62 M2
2023/180AYDIN EFELER DALAMA MAHHATİCE ATAR VE DİĞERLERİHİSSELİ183 ADA 18 PARSELZEYTİNLİK6937,60 M26937,60 M2
2023/186AYDIN EFELER YENİKÖY MAHHÜSEYİN TALAYTAM353 PARSELZEYTİNLİK2538,21 M2
2023/188AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHAHMET ALİ ACUNHİSSELİ770 PARSELZEYTİNLİK9300,00 M28.509,02 M2
2023/190AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET İRİKTAM119 ADA 1 PARSELTARLA12.507,98 M28899,68 M2
2023/196AYDIN EFELER DALAMA MAHMUTLU ÇATIKKAŞTAM139 ADA 2 PARSELTARLA5000,00 M2955,49 M2
2023/198AYDIN EFELER DALAMA MAHHANİFE UĞURLU
NECİBE ÜNAL		HİSSELİ131 ADA 2 PARSELTARLA14.759,72 M21.192,24 M2
2023/200AYDIN EFELER DALAMA MAHİBRAHİM BAŞAKTAM119 ADA 3 PARSELTARLA1977,73 M21977,73 M2
2023/206AYDIN EFELER DALAMA MAHBAYRAM ÖZDEMİR
LÜTFİYE		HİSSELİ190ADA45 PARSELTARLA2.621,35 M22.621,35 M2
2023/208AYDIN EFELER DEREKÖY MAHMEHMET ÖZTÜRK VE DİĞERLERİHİSSELİ362 PARSELHARIM VE ZEYTİNLİK2230,00 M22230,00 M2
2023/210AYDIN EFELER DEREKÖY MAHMEHMET GÖKÇETAM364 PARSELHARIM720,00 M2720,00 M2
2023/216AYDIN EFELER DEREKÖY MAHMEHMET BAŞAKTAM561 PARSELAVLULU KARGİR EV818,00 M2536,42 M2
2023/218AYDIN EFELER YENİKÖY MAHDURAN SABANCI
İSMAİL SABANCI		HİSSELİ188 PARSELZEYTİNLİK
TARLA		20.000,00 M22959,84 M2
2023/220AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH		UMUT SABANCITAM672 PARSELZEYTİNLİK51.900,00 M210.589,20 M2
2023/226AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		KEMAL AYDOĞDUTAM771 PARSELZEYTİNLİK1300,00 M2917,44 M2
2023/228AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		BİRŞAN UÇARTAM524 PARSELZEYTİNLİK1556,00 M21556,00 M2
2023/230AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		AHMET BAŞAKTAM361 PARSELTARLA VE ZEYTİNLİK6470,00 M26470,00 M2
2023/236AYDIN EFELER
DALAMA MAH.		NURİYE İRİK VE DİĞERLERİHİSSELİ180 ADA 8 PARSELTARLA6728,75 M24307,55 M2
2023/238AYDIN EFELER
DALAMA MAH.		AHMET İRİK VE DİĞERLERİHİSSELİ116 ADA 2 PARSELTARLA21959,81 M23102,82 M2
2023/240AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		İPEK İLANKOTAM402 PARSELZEYTİNLİK702,00 M2702,00 M2
2023/246AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		EMİNE SEMERCİTAM347 PARSELZEYTİNLİK4560,00 M24560,00 M2
2023/248AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH.		AYLA TAHAOĞLU VE DİĞERLERİHİSSELİ403 PARSELAĞAÇLIK12.520,00 M23.421,33 M2
2023/250AYDIN EFELER
DALAMAMAH		SEBAHAT ERGÜN IŞIK
SEDAT ERGÜN		HİSSELİ179 ADA 14PARSELTARLA10.627,89 M21.258,07 M2
2023/256AYDIN EFELER
DALAMA MAH		HASAN ALİ ARDA VE DİĞERLERİHİSSELİ179 ADA 11PARSELTARLA14.743,92 M21.707,40 M2
2023/258AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		ESAT DEVECİ VE DİĞERLERİHİSSELİ374 PARSELZEYTİNLİK9.270,00 M22.725,32 M2
2023/260AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		AHMET DEVECİTAM315 PARSELAĞAÇLIK37.780,00 M215.488,69 M2
2023/266AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		NECİBE ÜNALTAM400 PARSELZEYTİNLİK1970,00 M21970,00 M2
2023/268AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		BİRCAN ADIYAVUZ VE DİĞERLERİHİSSELİ625 PARSELBAHÇE16.020,00 M27.622,47 M2
2023/270AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		MUSTAFA KARADAĞTAM1531 PARSELTARLA7.168,01 M21.191,68 M2
2023/276AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		ERGÜN KARABIYIK
ERSİN KARABIYIK		HİSSELİ620 PARSELAŞILIK2.800,00 M22.800,00 M2
2023/278AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		SERCAN MADRAN
SERDAR KARAOĞLAN		HİSSELİ1428 PARSELZEYTİNLİK1252,00 M255306 M2
2023/280AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		MEHMET ÇÖLLÜTAM982 PARSELZEYTİNLİK1.344,00 M21.344,00 M2
2023/286AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		DUDU DEVECİTAM371 PARSELZEYTİNLİK930,00 M2930,00 M2
2023/288AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		İBRAHİM AVCITAM1452 PARSELBAHÇE VE ZEYTİNLİK6.864,00 M26.864,00 M2
2023/290AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH		HAFİZE ERSOYTAM553 PARSELKARGİR EV7.980,00 M24.145,37 M2
2023/296AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH		MEHMET MUTLUTAM918 PARSELHAM TOPRAK8.361,98 M25.091,70 M2
2023/298AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH		HALİS SOLAKTAM564 PARSELTARLA37.300,00 M213.496,18 M2
2023/300AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		HÜSEYİN SEMERCİTAM350 PARSELZEYTİNLİK2.830,00 M22.830,00 M2
2023/306AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		ALİ ÇETİNTAM363 PARSELHARIM VE ZEYTİN AŞIĞILI2.400,00 M22.400,00 M2
2023/308AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		FATMA MATTAM336 PARSELZEYTİNLİK3.240,00 M23.240,00 M2
2023/310AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		ALİ KÖKSALTAM343 PARSELZEYTİNLİK1.100,00 M21.100,00 M2
2023/316AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		ŞÜKRÜ ERGÜNTAM346 PARSELZEYTİNLİK15.840,00 M29.685,81 M2
2023/318AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH		BEDRİYE ERKAL VE DİĞERLERİHİSSELİ341 PARSELZEYTİNLİK4.720,00 M24.720,00 M2
2023/320AYDIN EFELER YENİKÖY MAHİSMAİL SABANCITAM187 PARSELTARLA9110,00 M25.003,43 M2
2023/326AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		İLHAMİ AKTOSUN VE DİĞERLERİHİSSELİ846 PARSELZEYTİNLİK1840,00 M2183,77 M2
2023/328AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		FATİH GÖKSEL VE DİĞERLERİHİSSELİ800 PARSELZEYTİNLİK820,88 M2820,88 M2
2023/330AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		NİHAT ÇOLAKKOLTAM817 PARSELZEYTİNLİK2730,00 M2446,93 M2
2023/336AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		METİN OĞUZ VE DİĞERLERİHİSSELİ786 PARSELZEYTİNLİK1390,00 M21390,00 M2
2023/338AYDIN EFELER
KARAHAYIT		EMİR YILMAZ VE DİĞERLERİHİSSELİ785 PARSELZEYTİNLİK3300,00 M22322,77 M2
2023/340AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH		ULVİYE ŞEKERCİ VE DİĞERLERİHİSSELİ781 PARSELZEYTİNLİK5.790,00 M2962,53 M2
2023/346AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH		HATİCE BEYHANTAM246 PARSELZEYTİNLİK3.480,00 M23.480,00 M2
2023/348AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH		HANİFE GÜZEL VE DİĞERLERİHİSSELİ247 PARSELTARLA ZEYTİNLİK8.580,00 M28.580,00 M2
2023/350AYDIN EFELER
DALAMA MAH		MEVKİYE ARDATAM184 ADA 250 PARSELZEYTİNLİK2063,22 M22.063,22 M2
2023/356AYDIN EFELER
DALAMA MAH		MUAMMER AŞKINTAM183 ADA 28 PARSELZEYTİNLİK886,68 M2886,68 M2
2023/358AYDIN EFELER DALAMA MAHÖZGÜR GİRGİNTAM183 ADA 61 PARSELZEYTİNLİK1.605,34 M21.605,34 M2
2023/360AYDIN EFELER
DALAMA MAH		AYFER UĞURLU VE DİĞERLERİHİSSELİ183 ADA 30 PARSELZEYTİNLİK12.359,24 M22.838,27 M2
2023/366AYDIN EFELER DALAMA MAHMUAMMER AŞKINTAM183 ADA 29 PARSELZEYTİNLİK7.924,52 m27.924,52 M2
2023/368AYDIN EFELER DALAMA MAHTAHİR ŞAHİNTAM183 ADA 52 PARSELZEYTİNLİK1.950,56 M21.950,56 M2
2023/370AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHGÜLAY ÖZERTAM0 ADA 1419 PARSELZEYTİNLİK804,00 M2804,00 M2
2023/376AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM		HİSSELİ282 ADA 108 PARSELZEYTİNLİK2996,42 M21.466,08 M2
2023/378AYDIN EFELER DALAMA MAHKÜBRA ULAŞTAM282 ADA 109 PARSELZEYTİNLİK2.527,08 M22.527,08 M2
2023/380AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET UĞURLUTAM321 ADA 1 PARSELTARLA1.431,72 M21.431,72 M2
2023/386AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET EMİN ANGINTAM348 ADA 18 PARSELZEYTİNLİK1.116,83 M2124,77 M2
2023/388AYDIN EFELER DALAMA MAHAYHAN DEVECİTAM342 ADA 3 PARSELZEYTİNLİK10.170,41 M25.346,25 M2
2023/390AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHMUSTAFA BAŞARTAM0 ADA 1418 PARSELZEYTİNLİK280,00 M2280,00 M2
2023/396AYDIN EFELER DALAMA MAHGÜLER İRİŞ VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 246 PARSELZEYTİNLİK866,10 M2866,10 M2
2023/398AYDIN EFELER DALAMA MAHHANIM DİRİK
MUSTAFA KÜLBAŞ		HİSSELİ184 ADA 248 PARSELZEYTİNLİK568,22 M2568,22 M2
2023/400AYDIN EFELER DALAMA MAHAYŞE AYDIN VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 182 PARSELZEYTİNLİK1.286,99 M27.683,44 M2
2023/406AYDIN EFELER DALAMA MAHTURAN SAKALLITAM184 ADA 255 PARSELZEYTİNLİK257,20 M2257,20 M2
2023/408AYDIN EFELER DALAMA MAHFADİME KADIN MENDERESTAM184 ADA 257 PARSELZEYTİNLİK2.262,48 M22.262,48 M2
2023/410AYDIN EFELER DALAMA MAHARİF ŞENTÜRK VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 276 PARSELZEYTİNLİK2.958,75 M2503,71 M2
2023/416AYDIN EFELER DALAMA MAHMUSTAFA DEVECİTAM282 ADA 89 PARSELZEYTİNLİK1.819,08 M255,60 M2
2023/418AYDIN EFELER DALAMA MAHALİ PAMUKCU VE DİĞERLERİHİSSELİ330 ADA 2 PARSELBAHÇE558,90 M270,26 M2
2023/420AYDIN EFELER DALAMA MAHMEVLÜT ARDATAM348 ADA 8 PARSELZEYTİNLİK2.061,57 M22.061,57 M2
2023/426AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHGÜLAY ÖZERTAM0 ADA 1354 PARSELZEYTİNLİK2.318,80 M22.318,80 M2
2023/428AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHHAFİZE ÇAKARTAM0 ADA 1313 PARSELZEYTİNLİK1.202,00 M2618,35 M2
2023/430AYDIN EFELER DALAMA MAHALİYE GÜLOĞLU VE DİĞERLERİHİSSELİ349 ADA 23 PARSELZEYTİNLİK861,53 M2861,53 M2
2023/436AYDIN EFELER DALAMA MAHARİF ŞENTÜRK VE DİĞERLERİHİSSELİ349 ADA 13 PARSELZEYTİNLİK245,13 M2245,13 M2
2023/438AYDIN EFELER DALAMA MAHŞÜKRÜ NAİL ŞENTÜRKTAM349 ADA 10 PARSELZEYTİNLİK1.807,81 M21.355,62 M2
2023/440AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET EMİN ALTINTOP DİĞERLERİHİSSELİ348 ADA 2 PARSELZEYTİNLİK1.720,80 M2422,47 M2
2023/446AYDIN EFELER DALAMA MAHERSAN GÜNGÖR VE DİĞERLERİHİSSELİ349 ADA 20 PARSELZEYTİNLİK4.258,86 M2717,54 M2
2023/448AYDIN EFELER DALAMA MAHİBRAHİM BÖLÜKMAŞ MEHMET ASLANHİSSELİ349 ADA 22 PARSELZEYTİNLİK1.221,84 M21.221,84 M2
2023/450AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET YORULMAZTAM183 ADA 65 PARSELZEYTİNLİK11.423,14 M21.744,77 M2
2023/456AYDIN EFELER DALAMA MAHAYLA ÇAYIRLI VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 150 PARSELZEYTİNLİK399,59 M2171,53 M2
2023/458AYDIN EFELER DALAMA MAHALİ RIZA AVCİTAM180 ADA 78 PARSELTARLA23.358,62 M21.678,62 M2
2023/460AYDIN EFELER DALAMA MAHKADRİYE KATIRCIOĞLUTAM189 ADA 17 PARSELZEYTİNLİK1.045,80 M21.045,80 M2
2023/466AYDIN EFELER DALAMA MAHİBRAHİM BAŞAKTAM120 ADA 1 PARSELZEYTİNLİK20.356,07 M2175,00 M2
2023/468AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET İRİK VE DİĞERLERİHİSSELİ180 ADA 10 PARSELTARLA15.608,09 M215.608,09 M2
2023/470AYDIN EFELER DALAMA MAHENGİN ÜNSAL VE DİĞERLERİHİSSELİ345 ADA 1 PARSELZEYTİNLİK4.380,97 M23.517,00 M2
2023/476AYDIN EFELER KARAHAYIT MAHBAYRAM HATİCE METİNTAM812 PARSELZEYTİNLİK450,00 M299,95 M2
2023/478AYDIN EFELER YENİKÖY MAHALTAN AYDENİZ VE DİĞERLERİHİSSELİ211 PARSELZEYTİNLİK1.680,00 M2496,09 M2
2023/480AYDIN EFELER DEREKÖY MAHGÜLER DEVECİTAM338 PARSELZEYTİNLİK1.070,00 M21.070,00 M2
2023/486AYDIN EFELER DEREKÖY MAHAHMET YILDIZ VE DİĞERLERİHİSSELİ498 PARSELZEYTİN AŞILIĞI3.050,60 M23.050,60 M2
2023/488AYDIN EFELER DALAMA MAHNİHAT ÖZTÜRKTAM180 ADA 4 PARSELTARLA51.350,46 M213.458,33 M2
2023/490AYDIN EFELER DALAMA MAHVEYİS KAHRAMANTAM184 ADA 252 PARSELZEYTİNLİK5.048,20 M25.048,20 M2
2023/496AYDIN EFELER DALAMA MAHERSAL SERTAL VE DİĞERLERİHİSSELİ183 ADA 26 PARSELZEYTİNLİK28.729,71 M24.817,49 M2
2023/498AYDIN EFELER DALAMA MAHADEM AKSELTAM189 ADA 12 PARSELZEYTİNLİK10.260,52 M210.260,52 M2
2023/500AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHMELİHA DAĞTAM1336 PARSELZEYTİNLİK1.048,00 M21.048,00 M2
2023/506AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHMUHARREM ÜNALTAM1496 PARSELZEYTİNLİK4.550,00 M24.550,00 M2
2023/508AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHEMİR HATİCE TÜRKMENTAM1502 PARSELZEYTİNLİK1.150,00 M21.150,00 M2
2023/510AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHHURİYE KANDEMİRTAM0 ADA 1371 PARSELZEYTİNLİK2.456,00 M22.456,00 M2
2023/516AYDIN EFELER ALANLI MAHEMİNE ALTINTAŞTAM0 ADA 1005 PARSELZEYTİNLİK5.920,00 M25.920,00 M2
2023/518AYDIN EFELER ALANLI MAHREFİK MENDİRESTAM163 ADA 1 PARSELZEYTİNLİK1.129,02 M232,23 M2
2023/520AYDIN EFELER ALANMI MAHÖZDEN İPÇİTAM0 ADA 1004 PARSELZEYTİNLİK4.200,00 M24.200,00 M2
2023/526AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHTURAN ÇOBANTAM1352 PARSELZEYTİNLİK4.210,00 M24.210,00 M2
2023/528AYDIN EFELER KIRIKLARGÜLSÜM YİĞİTTAM1335 PARSELZEYTİNLİK1.548,00 M21.548,00 M2
2023/530AYDIN EFELER KIRIKLAR MHMUHARREM ARBACITAM1468 PARSELZEYTİN AŞILĞI7.050,00 M27.050,00 M2
2023/536AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHNURİDDİN MUTLUTAM1373 PARSELZEYTİNLİK1.580,00 M21.580,00 M2
2023/538AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHAHMET EMİN ADIGÜZELTAM1349 PARSELZEYTİNLİK2.532,00 M22.532,00 M2
2023/540AYDIN EFELER DALAMA MAHSANİYE KAHRAMANTAM184 ADA 169 PARSELZEYTİNLİK329,31 M2329,31 M2
2023/546AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHFAHRİ AKKINTAM1374 PARSELZEYTİNLİK682,00 M2682,00 M2
2023/548AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHEMİR AYŞE ÇAKAR VE DİĞERLERİHİSSELİ1348 PARSELZEYTİNLİK1.268,00 M21.268,00 M2
2023/550AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHAYŞE BACAKTAM1322 PARSELZEYTİNLİK830,00 M2830,00 M2
2023/556AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET ÖZUYSAL VE DİĞERLERİHİSSELİ332 ADA 3 PARSELARSA895,18 M2895,18 M2
2023/558AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHMUSTAFA ÇİFTÇİTAM1473 PARSELZEYTİNLİK11.525,00 M211.525,00 M2
2023/560AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHMUSTAFA GÜNGÖRTAM1495 PARSELZEYTİNLİK6.800,00 M26.800,00 M2
2023/566AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHHAFİZE DAĞ
İHSAN YILDIRIM		HİSSELİ1477 PARSELZEYTİNLİK1.950,00 M21.950,00 M2
2023/568AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHHAFİZE DAĞ
İHSAN YILDIRIM		HİSSELİ1478 PARSELZEYTİNLİK6.675,00 M26.675,00 M2
2023/570AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHŞÜKRÜ AKYÜZLÜTAM1476 PARSELZEYTİNLİK17.400,00 M217.400,00 M2
2023/576AYDIN EFELER DALAMA MAHNAMIK KEMAL DAYLANTAM183 ADA 91 PARSELZEYTİNLİK3.681,16 M2417,11 M2
2023/578AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHAHMET ÜNALTAM1478 PARSELZEYTİNLİK3.875,00 M23.875,00 M2
2023/580AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHAHMET AKDENİZTAM1497 PARSELZEYTİNLİK11.663,00 M211.663,00 M2
2023/586AYDIN EFELER DEREKÖY MAHALİ AKINTAM506 PARSELZEYTİN AŞILIĞI8.700,00 M28.700,00 M2
2023/588AYDIN EFELER DEREKÖY MAHMUSTAFA İRİKTAM501 PARSELZEYTİNLİK2.580,00 M21.606,43 M2
2023/590AYDIN EFELER DEREKÖY MAHEDREN DURUTAM264 PARSELZEYTİNLİK18.540,00 M2956,63 M2
2023/596AYDIN EFELER DALAMA MAHREYHAN YEĞENTAM128 ADA 7 PARSELTARLA17.911,84 M24.616,41 M2
2023/598AYDIN EFELER DALAMA MAHKAZIM ERDOĞAN
MEHMET AKSOY		HİSSELİ184 ADA 151 PARSELZEYTİNLİK2.646,18 M2624,00 M2
2023/600AYDIN EFELER DALAMA MAHNURCAN AKSEL VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 180 PARSELZEYTİNLİK2.888,71 M22.210,71 M2
2023/606AYDIN EFELER DEREKÖY MAHDURAN SELBES
ERCAN SARI		HİSSELİ610 PARSELAHIR VE BAHÇE1.784,00 M2959,97 M2
2023/608AYDIN EFELER DEREKÖY MAHİRFAN ATABEYTAM509 PARSELHARIM VE ZEYTİN AŞILIĞI730,00 M2730,00 M2
2023/610AYDIN EFELER DALAMA MAHİSMAİL SABANCITAM183 ADA 56 PARSELZEYTİNLİK1.627,49 M21.627,49 M2
2023/616AYDIN EFELER DEREKÖY MAHMEHMET BAŞAKTAM378 PARSELZEYTİNLİK6.390,00 M2682,64 M2
2023/618AYDIN EFELER DEREKÖY MAHALİ KÖKSALTAM343 PARSELZEYTİNLİK1.100,00 M21.100,00 M2
2023/620AYDIN EFELER DEREKÖY MAHEMİR HATİCE BAŞAK VE DİĞERLERİHİSSELİ545 PARSELAVLULU KARGİR EV678,00 M2678,00 M2
2023/626AYDIN EFELER ALANLI MAHALİ DAĞDELEN VE DİĞERLERİHİSSELİ157 ADA 17 PARSELZEYTİNLİK2.020,00 M22.020,00 M2
2023/628AYDIN EFELER ALANLI MAHÖZBEN ERDOĞANTAM160 ADA 1 PARSELBAHÇE3.150,00 M23.150,00 M2
2023/630AYDIN EFELER ALANMI MAHAYTEKİN KARAKAŞ
EMİNE KARAKAŞ		HİSSELİ163 ADA 4 PARSELZEYTİNLİK760,00 M2760,00 M2
2023/636AYDIN EFELER ALANMI MAHHÜSEYİN DENERİTAM157 ADA 12 PARSELZEYTİNLİK445,01 M2445,01 M2
2023/638AYDIN EFELER ALANLI MAHKÜBRA ASLANDAĞTAM163 ADA 6 PARSELZEYTİNLİK2.820,00 M22.820,00 M2
2023/640AYDIN EFELER ALANLI MAHSALİH ALTINTAŞ VE DİĞERLERİHİSSELİ163 ADA 3 PARSELZEYTİNLİK980,00 M2818,67 M2
2023/646AYDIN EFELER DALAMA MAHSADIK ALTINTOPUTAM341 ADA 4 PARSELARSA151,54 M2151,54 M2
2023/648AYDIN EFELER DALAMA MAHFERHATDEVECİTAM341 ADA 37 PARSELZEYTİNLİK VE TARLA79.397,33 M2630,64 M2
2023/650AYDIN EFELER DALAMA MAHEKREM ALTINTOPU VE DİĞERLERİHİSSELİ341 ADA 9 PARSELZEYTİNLİK12.584,11 M211.555,15 M2
2023/656AYDIN EFELER DALAMA MAHEBRU AYDOĞDU VE DİĞERLERİHİSSELİ282 ADA 65 PARSELTARLA VE ZEYTİNLİK79.155,51 M27.003,90 M2
2023/658AYDIN EFELER DALAMA MAHBENAL KAVAS VE DİĞERLERİHİSSELİ187 ADA 5 PARSELZEYTİN AŞILIĞI1.079,46 M2559,80 M2
2023/660AYDIN EFELER DALAMA MAHKADRİYE KATIRCIOĞLUTAM189 ADA 22 PARSELZEYTİNLİK794,20 M2794,20 M2
2023/666AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHNEVİN USLU
VEDAT ÇAĞIRICI		HİSSELİ1425 PARSELZEYTİNLİK1.186,00 M21.186,00 M2
2023/668AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHNERİMAN KESERTAM1387 PARSELZEYTİNLİK612,00 M2612,00 M2
2023/670AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHHÜDAVERDİ TAŞKIRANTAM1341 PARSELZEYTİNLİK444,00 M2444,00 M2
2023/676AYDIN EFELER DALAMA MAHHÜSEYİN KÖSEOĞLUTAM173 ADA 88 PARSELZEYTİNLİK12.608,13 M210.354,47 M2
2023/678AYDIN EFELER DALAMA MAHAYKUT ÖZUYSAL VE DİĞERLİRHİSSELİ184 ADA 173 PARSELZEYTİNLİK3.000,55 M23.000,55 M2
2023/680AYDIN EFELER DALAMA MAHTURGUT ALTINTOPUTAM341 ADA 3 PARSELHARIM1.262,94 M21.262,94 M2
2023/686AYDIN EFELER GÖDRENLİ MAHEKREM ATARTAM1066 PARSELZEYTİN AŞILIĞI1.160,00 M2250,47 M2
2023/688AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET YAPICI
NEZAHAT YILMAZ		HİSSELİ348 ADA 13 PARSELZEYTİNLİK1.287,51 M21.287,51 M2
2023/690AYDIN EFELER DALAMA MAHFATMA ASLAN VE DİĞERLERİHİSSELİ348 ADA 15 PARSELZEYTİNLİK674,82 M2674,82 M2
2023/696AYDIN EFELER ALANLI MAHEMİR CURATAM163 ADA 13 PARSELZEYTİNLİK5.860,00 M22.384,47 M2
2023/698AYDIN EFELER GÖDRENLİ MAHHALİL ÖZDEMİRTAM1021 PARSELZEYTİN AŞILIĞI1.500,00 M2495,50 M2
2023/700AYDIN EFELER GÖDRENLİ MAHTALAT AKBAYTAM989 PARSELZEYTİNLİK1.960,00 M2837,38 M2
2023/706AYDIN EFELER DALAM MAHMAHMUT ESAT ÖZALPTAM126 ADA 5 PARSELTARLA14.725,36 M21.302,74 M2
2023/708AYDIN EFELER DALAMA MAHİSMAİL ÇELİKERTAM137 ADA 2 PARSELTARLA2.254,91 M2179,92 M2
2023/710AYDIN EFELER DALAMA MAHÖZGÜL YÜCE VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 177 PARSELZEYTİNLİK8.372,13 M27.923,65 M2
2023/716AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET BAŞAKTAM183 ADA 47 PARSELZEYTİNLİK3.811,59 M2838,21 M2
2023/718AYDIN EFELER DALAMA MAHHATİCE ALTINTOPU
KÜBRA ERDOĞAN		HİSSELİ137 ADA 4 PARSELTARLA12.194,89 M21.005,62 M2
2023/760AYDIN EFELER ARMUTLU MAHKAZIM KARABUDAK VE DİĞERLERİHİSSELİ193 ADA 4 PARSELZEYTİNLİK128,00 M2128,00 M2
2023/766AYDIN EFELER ARMUTLU MAHİSMAİL METİN ŞEVKİYE SOLAKHİSSELİ152 ADA 32 PARSELZEYTİNLİK2.000,00 M2206,87 M2
2023/768AYDIN EFELER ARMUTLU MAHGÜLER ÜNALTAM162 ADA 43 PARSELZEYTİNLİK9.050,00 M22.208,38 M2
2023/770AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHFİKRİYE UÇAR VE DİĞERLERİHİSSELİ575 PARSELZEYTİNLİK51.240,00 M29191,94 M2
2023/776AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHCANAN YILDIRIMTAM152 ADA 112 PARSELZEYTİNLİK1.249,57 M21.249,57 M2
2023/778AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHAHMET ADANIRTAM587 PARSELZEYTİNLİK14.120,00 M26.729,49 M2
2023/780AYDIN EFELER MESUTLU MAHSEVİM KILIÇ VE DİĞERLERİHİSSELİ591 PARSELZEYTİNLİK204,08 M2204,08 M2
2023/786AYDIN EFELER MESUTLU MAHTELAT DENİZTAM442 PARSELZEYTİNLİK VE AŞILIK7.620,00 M22.320,30 M2
2023/788AYDIN EFELER MESUTLU MAHAYŞE SEVİKTAM441 PARSELZEYTİNLİKVE AŞILIK16.140,00 M212.430,09 M2
2023/790AYDIN EFELER ARMUTLU MAHAYŞE ÖZTÜRKVE DİĞERLERİHİSSELİ153 ADA 11 PARSELZEYTİNLİK4.772,07 M24.772,07 M2
2023/796AYDIN EFELER MESUTLU MAHAYNUR ATEŞ VE DİĞERLERİHİSSELİ449 PARSELZEYTİNLİK1.470,00 M21.470,00 M2
2023/798AYDIN EFELER MESUTLU MAHARİF KAPLAN VE DİĞERLERİHİSSELİ193 ADA 14 PARSELZEYTİNLİK1.192,00 M21.192,00 M2
2023/800AYDIN EFELER MESUTLU MAHSÜLEYMAN YILMAZTAM0 ADA 596 PARSELZEYTİNLİK354,24 M2354,24 M2
2023/806AYDIN EFELER MESUTLU MAHADNAN AKKANTAM169 ADA 6 PARSELZEYTİNLİK2.584,00 M21.756,55 M2
2023/808AYDIN EFELER ARMUTLU MAHAKIN ULUDAĞ VE DİĞERLERİHİSSELİ153 ADA 16 PARSELZEYTİNLİK5.040,00 M24.082,96 M2
2023/810AYDIN EFELER MESUTLU MAHAHMET DENİZTAM167 ADA 24 PARSELZEYTİNLİK62,40 M262,40 M2
2023/816AYDIN EFELER MESUTLU MAHMÜNİRE ATIK VE DİĞERLERİHİSSELİ169 ADA 8 PARSELTARLA4.272,28 M24.272,28 M2
2023/818AYDIN EFELER MESUTLU MAHFATİH ÖZKANTAM0 ADA 447 PARSELZEYTİNLİK722,46 M2722,46 M2
2023/820AYDIN EFELER MESUTLU MAHOSMAN NURİ TEPELİTAM214 ADA 41 PARSELKARGİR AĞIR1.152,00 M21.129,51 M2
2023/826AYDIN EFELER MESUTLU MAHAHMET DURNATAM214 ADA 31 PARSELHARIM1.055,76 M21.055,76 M2
2023/828AYDIN EFELER MESUTLU MAHSEDAT ÖZEFE VE DİĞERLERİHİSSELİ164 ADA 9 PARSELZEYTİNLİK5.220,00 M21.382,65 M2
2023/830AYDIN EFELER DALAMA MAHSALİM ARBACITAM183 ADA 58 PARSELZEYTİNLİK4.532,05 M24.532,05 M2
2023/836AYDIN EFELER MESUTLU MAHBİLGİN ÖZDEMİR VE DİĞERLERİHİSSELİ167 ADA 5 PARSELZEYTİNLİK1.500,00 M21.849,27 M2
2023/838AYDIN EFELER MESUTLU MAHMEHMET YILMAZTAM169 ADA 18 PARSELZEYTİNLİK10.554,00 M26.729,41 M2
2023/840AYDIN EFELER DALAMA MAHREŞİDE ÖZCANTAM184 ADA 266 PARSELZEYTİNLİK222,28 M2222,28 M2
2023/846AYDIN EFELER ARMUTLU MAHMEHMET ÇETİNTAM153 ADA 55 PARSELAVLULU KARGİR EV238,38 M2238,38 M2
2023/848AYDIN EFELER DALAMA MAHYALÇIN AYRALTAM184 ADA 156 PARSELZEYTİNLİK2.464,36 M22.464,36 M2
2023/850AYDIN EFELER TEPECİK MAHFAZIL SÜNERTAM204 ADA 180 PARSELTARLA38.474,51 M24.576,75 M2
2023/856AYDIN EFELER DALAMA MAHALİ ÜNAL VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA262 PARSELZEYTİNLİK3.018,70 M23.018,70 M2
2023/858AYDIN EFELER DALAMA MAHAYKUT ÖZUYSAL VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 249 PARSELZEYTİNLİK1.479,97 M21.479,97 M2
2023/860AYDIN EFELER DALAMA MAHMUSTAFA KÜLBAŞTAM184 ADA 244 PARSELZEYTİNLİK1.701,99 M21.701,99 M2
2023/866AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET HAYRİTTİN YORULMAZ VE DİĞERİHİSSELİ189 ADA 19 PARSELZEYTİNLİK1.102,86 M21.102,86 M2
2023/868AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHMEHMET YILMAZTAM1027 PARSELZEYTİNLİK4.160,00 M22.260,19 M2
2023/870AYDIN EFELER ŞAHNALI MAHMEHMET YILMAZTAM1386 PARSELTARLA4.309,00 M22.121,80 M2
2023/876AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHCÜNEYT BAYRAKTARTAM1320 PARSELZEYTİNLİK704,00 M2704,00 M2
2023/878AYDIN EFELER DALAMA MAHFATMA ÇULHATAM184 ADA 269 PARSELAŞILIK VE ZEYTİNLİK569,99 M2569,99 M2
2023/880AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHFEHMİ ÖZCANTAM1420 PARSELZEYTİNLİK1.034,00 M21.034,00 M2
2023/886AYDIN EFELER ARMUTLU MAHBAHADIR ŞENLİK VE DİĞERLERİHİSSELİ596 PARSELZEYTİNLİK1.686,00 M21.686,00 M2
2023/888AYDIN EFELER TEPECİK MAHAHMET LÖK VE DİĞERLERİHİSSELİ204 ADA 175 PARSELTARLA98.004,24 M256.935,86 M2
2023/890AYDIN EFELER DALAMA MAHMUSTAFA PAMUKÇUTAM334 ADA 6 PARSELHARIM VE ZEYTİNLİK225,22 M2405,22 M2
2023/896AYDIN EFELER DALAMA MAHGÜLŞEN ÜNALTAM333 ADA 2 PARSELHARIM VE ZEYTİNLİK590,18 M2590,18 M2
2023/898AYDIN EFELER DALAMA MAHAHMET ULUDAĞ
NECMİYE SELÇUK		HİSSELİ282 ADA 88 PARSELZEYTİNLİK633,15 M2633,15 M2
2023/900AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHABDULLAH GÖKBELTAM1238 PARSELAVLULU KARGİR EV230,00 M264,46 M2
2023/906AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHMUSTAFA ALİ GÖKBELTAM1241 PARSELARSA330,00 M2330,00 M2
2023/908AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHNERİMAN DEMİRHANTAM1225 PARSELAVLULU KARGİR EV562,00 M2562,00 M2
2023/910AYDIN EFELER ARMUTLU MAHAHMET YELGİN VE DİĞERLERİHİSSELİ681 PARSELZEYTİNLİK980,00 M2980,00 M2
2023/916AYDIN EFELER TEPECİK MAHİSMAİL KELESLİTAM204 ADA 183 PARSELTARLA38.857,10 M25.065,59 M2
2023/918AYDIN EFELER ARMUTLU MAHEMİN MENDERESTAM684 PARSELZEYTİNLİK1.600,00 M2175,70 M2
2023/920AYDIN EFELER DALAMA MAHMEHMET TOLAYTAM323 ADA 4 PARSELZEYTİNLİK790,92 M2535,67 M2
2023/926AYDIN EFELER ARMUTLU MAHCENNET BİLİR VE DİĞERLERİHİSSELİ368 PARSELZEYTİNLİK30.840,00 M23.269,15 M2
2023/928AYDIN EFELER ARMUTLU MAHİSMAİL USLUTAM668 PARSELZEYTİNLİK2.400,00 M2268,08 M2
2023/930AYDIN EFELER ARMUTLU MAHGÜROL ATLITAM636 PARSELZEYTİNLİK3.540,00 M21.012,59 M2
2023/936AYDIN EFELER ARMUTLU MAHRAMAZAN KARAKAYATAM1110 PARSELZEYTİNLİK6.760,00 M2410,17 M2
2023/938AYDIN EFELER DALAMA MAHMUSTAFA DEVECİTAM282 ADA 87 PARSELZEYTİNLİK1.326,10 M2479,50 M2
2023/940AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHEMİR KADIN TEMELTAM1237 PARSELAVLULU KARGİR EV208,00 M266,55 M2
2023/946AYDIN EFELER DALAMA MAHPAKİZE ACAROĞLU VE DİĞERLERİHİSSELİ184 ADA 243 PARSELZEYTİNLİK4.783,12 M2227,20 M2
2023/948AYDIN EFELER DALAMA MAHEMİR KÖSEOĞLU VE DİĞERLERİHİSSELİ320 ADA 8 PARSELZEYTİNLİK2.869,00 M22.869,00 M2
2023/950AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHEMİR DALLICA VE DİĞERLERİHİSSELİ1038 PARSELZEYTİNLİK1.874,00 M2676,51 M2
2023/956AYDIN EFELER KOZALAKLI MAHEMİR DALLICATAM1003 PARSELZEYTİNLİK2.340,00 M2535,01 M2
2023/958AYDIN EFELER ARMUTLU MAHMAKBULE ARSLAN VE DİĞERLERİHİSSELİ357 PARSELTARLA2.500,00 M2650,30 M2
2023/960AYDIN EFELER ARMUTLU MAHMANSUR KARAKAŞTAM193 ADA 6 PARSELKARGİR EV VE SAMANLIK1.212,84 M2469,57 M2
2023/966AYDIN EFELER ŞAHNALI MAHKEMAL ÖZERTAM573 PARSELHARIM610,00 M293,12 M2
2023/968AYDIN EFELER ŞAHNALI MAHDİNÇER ÜNSAL VE DİĞERLERİHİSSELİ558 PARSELTARLA15.400,00 M2452,83 M2
2023/970AYDIN EFELER ARMUTLU MAHAHMET ÜNALTAM193 ADA 10 PARSELBAHÇELİ EV2.766,84 M22.766,84 M2
2023/976AYDIN EFELER ARMUTLU MAHBEDRİYE ÇAKAN VE DİĞERLERİHİSSELİ153 ADA 223 PARSELAĞAÇLI TARLA4.740,00 M2471,01 M2
2023/978AYDIN EFELER ARMUTLU MAHSAMİ MENZİLCİTAM153 ADA 61 PARSELZEYTİNLİK2.991,29 M22.991,20 M2
2023/980AYDIN EFELER TEPECİK MAHTUNCAY TEMELTAM204 ADA 251 PARSELTARLA26.925,89 M21.711,15 M2
2023/986AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHADEM KARAKAŞTAM0 ADA 1294 PARSELZEYTİNLİK9.050,00 M23.697,68 M2
2023/988AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHNURİ GEZENOĞLUTAM0 ADA 1382 PARSELZEYTİNLİK464,00 M2464,00 M2
2023/990AYDIN EFELER ARMUTLU MAHOSMAN BİLİRTAM156 ADA 31 PARSELZEYTİNLİK2.820,00 M22.337,32 M2
2023/996AYDIN EFELER ARMUTLU MAHİSMET ÜNALTAM193 ADA 13 PARSELZEYTİNLİK420,00 M2407,89 M2
2023/998AYDIN EFELER ARMUTLU MAHBİRGÜL METİN VE DİĞERLERİHİSSELİ193 ADA 3 PARSELAVLULU KARGİR EV1.196,00 M2721,68 M2
2023/1000AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHMEHMET DÜNDARTAM0 ADA 1412 PARSELZEYTİNLİK5.642,00 M22.881,01 M2
2023/1006AYDIN EFELER KIRIKLAR MAHABDULLAH KANDEMİRTAM0 ADA 1351 PARSELZEYTİNLİK1.874,00 M21.874,00 M2
2023/1008AYDIN EFELER ŞAHNALI MAHMEHMET YILMAZTAM1356 PARSELTARLA4.331,92 M24.331,92 M2
2023/1010AYDIN EFELER ÇEŞTEPE MAHDURSUN YILMAZ VE DİĞERLERİHİSSELİ2150 PARSELKARGİR EVLİ HAVİ TARLA25.875,85 M2350,98 M2
2023/1016AYDIN EFELER TEPECİK MAHALİ KORKMAZ VE DİĞERLERİHİSSELİ204 ADA 250 PARSELTARLA4.054,77 M2975,22 M2
2023/1018AYDIN EFELER MESUTLU MAHAYŞE DENİZTAM0 ADA 604 PARSELZEYTİNLİK153,00 M2146,55 M2
2023/1020AYDIN EFELER TEPECİK MAHDURSUN YILMAZ VE DİĞERLERİHİSSELİ204 ADA 260 PARSELTARLA18.483,05 M213.282,84 M2
2023/1026AYDIN EFELER ŞAHNALI MAHSUZAN ÖZDEMİR VE DİĞERLERİHİSSELİ548 PARSELARMUTLU TARLA50.300,00 M235.086,28 M2
2023/1028AYDIN EFELER MESUTLU MAHAYŞE MENDERES VE DİĞERLERİHİSSELİ214 ADA 30 PARSELZEYTİNLİK311,06 M2311,06 M2
2023/1030AYDIN EFELER MESUTLU MAHABİDİN AKKAN VE DİĞERLERİHİSSELİ590 PARSELZEYTİNLİK461,07 M2461,07 M2
2023/1036AYDIN EFELER ARMUTLU MAHAKIN ULUDAĞ VE DİĞERLERİHİSSELİ153 ADA 14 PARSELZEYTİNLİK2.807,232.807,23 M2
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