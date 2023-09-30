AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKarayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALİKİ
|HİSSESİ
|ADA PARSEL NO
|TAŞINMAZ VASFI
|TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|2023/88
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|AYHAN KARAOĞLAN
ESMA ONAY
|HİSSELİ
|815
|ZEYTİNLİK
|4.330,00 M2
|800,37 M2
|2023/90
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|MUSTAFA CEBAR
|TAM
|656
|ZEYTİNLİK
|3120,00 M2
|3120,00 M2
|2023/96
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|MUSTAFA CEBAR
|TAM
|653
|ZEYTİNLİK
|5140,00 M2
|2262,52 M2
|2023/98
|AYDIN EFELER KARAHAYIT
|KEMAL AYDOĞDU
|TAM
|655
|ZEYTİNLİK
|1080,00 M2
|1080,00 M2
|2023/100
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|CENGİZ İŞLEK
|TAM
|816
|ZEYTİNLİK
|380,00 M2
|190,53 M2
|2023/106
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|OSMAN ŞAHİN
|TAM
|804
|ZEYTİNLİK
|843,49 M2
|843,49 M2
|2023/108
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET YAVUZ ÜNAL
|TAM
|84
|ZEYTİNLİK
|12.437,45 M2
|188,10 M2
|2023/110
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET ÇETİN
|TAM
|180 ADA
153 Parsel
|TARLA
|6.780,07 M2
|2.752,82 M2
|2023/116
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|EMİR GÜREN
ÇETİN YUMUK
|HİSSELİ
|773
|ZEYTİNLİK
|784,90 M2
|784,90 M2
|2023/118
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|HATİCE BULUT
AYŞE OKAYMIRZA
HURİYE EVCİM
İLHAN DALLICA
MEDİYE DALLICA
|HİSSELİ
|980
|KARGİR EV
|1638,00 M2
|207,82 M2
|2023/120
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|HURİYE ÜNAL
KADİR SAYAR
|HİSSELİ
|986
|SEBZE VE MEYVE BAHÇESİ
|1328,00 M2
|1328,00 M2
|2023/126
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|ALİ İĞNELİ
DUDU İĞNELİ
DUDU İĞNELİ
SERPİL ATAMAN
MEHMET İĞNELİ
|HİSSELİ
|270
|80 AĞAÇLIK
|5940,00 M2
|5940,00 M2
|2023/128
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|NECMİYE GÜZEL
MÜNEVVER ATABEY
|HİSSELİ
|253
|ZEYTİNLİK
|9150,00 M2
|2650,75 M2
|2023/130
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|DOĞAN İRİK
|TAM
|272
|ZEYTİNLİK
|10.180,00 M2
|5020,34 M2
|2023/136
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|FUAT AKSOY
HALİT AKSOY
TURHAN AKSOY
NİHAT AKSOY
MUSTAFA AKSOY
|HİSSELİ
|719
|ZEYTİNLİK
|2452,00 M2
|77,92 M2
|2023/138
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|MEHMET URUL
PERİHAN KIDIŞ
SEVİL KIDIŞ
SEVİM BEYHAN
SEVİM ERUL
TAYFUN ALİ ERUL
|HİSSELİ
|230
|ZEYTİNLİK
|9980,00 M2
|6073,75 M2
|2023/140
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|TAM
|243
|TARLA
|780,00 M2
|757,14 M2
|2023/146
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|HANIM MENKÜ
|TAM
|807
|ZEYTİNLİK
|2060,00 M2
|2060,00 M2
|2023/148
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|EMİNE TALAY
|TAM
|352
|ZEYTİNLİK
|2.220,52 M2
|2.220,52 M2
|2023/150
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET HALLAŞÇI
|TAM
|180 ADA 76 PARSEL
|TARLA
|2.752,82 M2
|679,10 M2
|2023/156
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|VELİ ALTINDAĞ
AYŞE AKINCI
VELİ ALTINDAĞ
FATMA ÇAKMAKOĞLU
AYŞE AKINCI
|HİSSELİ
|180 ADA 10 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.244,88 M2
|2.717,50 M2
|2023/158
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|ALİ KURT
|TAM
|264 PARSEL
|AĞAÇLIK
|2010,00 M2
|2010,00 M2
|2023/160
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|FATMA YELEN
|TAM
|210 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2760,00 M2
|977,89 M2
|2023/166
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|DUDU ATAY
|TAM
|255 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1900,00 M2
|1900,00 M2
|2023/168
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|HÜSEYİN TALAY
|TAM
|351 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1547,70M2
|1547,70 M2
|2023/170
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|KÜBRA ÇETİN
|TAM
|180 ADA 38 PARSEL
|TARLA
|3.189,99 M2
|606,33 M2
|2023/176
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET YAVUZ ÜNAL
|TAM
|180 ADA 87 PARSEL
|TARLA
|8.902,14 M2
|2.785,13 M2
|2023/178
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET HALLAŞÇI
|TAM
|180 ADA 77 PARSEL
|TARLA
|2.204,48 M2
|616,62 M2
|2023/180
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|HATİCE ATAR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|183 ADA 18 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|6937,60 M2
|6937,60 M2
|2023/186
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|HÜSEYİN TALAY
|TAM
|353 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2538,21 M2
|2023/188
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|AHMET ALİ ACUN
|HİSSELİ
|770 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|9300,00 M2
|8.509,02 M2
|2023/190
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET İRİK
|TAM
|119 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|12.507,98 M2
|8899,68 M2
|2023/196
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MUTLU ÇATIKKAŞ
|TAM
|139 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|5000,00 M2
|955,49 M2
|2023/198
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|HANİFE UĞURLU
NECİBE ÜNAL
|HİSSELİ
|131 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|14.759,72 M2
|1.192,24 M2
|2023/200
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|İBRAHİM BAŞAK
|TAM
|119 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|1977,73 M2
|1977,73 M2
|2023/206
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|BAYRAM ÖZDEMİR
LÜTFİYE
|HİSSELİ
|190ADA45 PARSEL
|TARLA
|2.621,35 M2
|2.621,35 M2
|2023/208
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|MEHMET ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|362 PARSEL
|HARIM VE ZEYTİNLİK
|2230,00 M2
|2230,00 M2
|2023/210
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|MEHMET GÖKÇE
|TAM
|364 PARSEL
|HARIM
|720,00 M2
|720,00 M2
|2023/216
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|MEHMET BAŞAK
|TAM
|561 PARSEL
|AVLULU KARGİR EV
|818,00 M2
|536,42 M2
|2023/218
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|DURAN SABANCI
İSMAİL SABANCI
|HİSSELİ
|188 PARSEL
|ZEYTİNLİK
TARLA
|20.000,00 M2
|2959,84 M2
|2023/220
|AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH
|UMUT SABANCI
|TAM
|672 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|51.900,00 M2
|10.589,20 M2
|2023/226
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|KEMAL AYDOĞDU
|TAM
|771 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1300,00 M2
|917,44 M2
|2023/228
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|BİRŞAN UÇAR
|TAM
|524 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1556,00 M2
|1556,00 M2
|2023/230
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|AHMET BAŞAK
|TAM
|361 PARSEL
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|6470,00 M2
|6470,00 M2
|2023/236
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH.
|NURİYE İRİK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|180 ADA 8 PARSEL
|TARLA
|6728,75 M2
|4307,55 M2
|2023/238
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH.
|AHMET İRİK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|116 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|21959,81 M2
|3102,82 M2
|2023/240
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|İPEK İLANKO
|TAM
|402 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|702,00 M2
|702,00 M2
|2023/246
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|EMİNE SEMERCİ
|TAM
|347 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4560,00 M2
|4560,00 M2
|2023/248
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH.
|AYLA TAHAOĞLU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|403 PARSEL
|AĞAÇLIK
|12.520,00 M2
|3.421,33 M2
|2023/250
|AYDIN EFELER
DALAMAMAH
|SEBAHAT ERGÜN IŞIK
SEDAT ERGÜN
|HİSSELİ
|179 ADA 14PARSEL
|TARLA
|10.627,89 M2
|1.258,07 M2
|2023/256
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|HASAN ALİ ARDA VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|179 ADA 11PARSEL
|TARLA
|14.743,92 M2
|1.707,40 M2
|2023/258
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|ESAT DEVECİ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|374 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|9.270,00 M2
|2.725,32 M2
|2023/260
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|AHMET DEVECİ
|TAM
|315 PARSEL
|AĞAÇLIK
|37.780,00 M2
|15.488,69 M2
|2023/266
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|NECİBE ÜNAL
|TAM
|400 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1970,00 M2
|1970,00 M2
|2023/268
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|BİRCAN ADIYAVUZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|625 PARSEL
|BAHÇE
|16.020,00 M2
|7.622,47 M2
|2023/270
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|MUSTAFA KARADAĞ
|TAM
|1531 PARSEL
|TARLA
|7.168,01 M2
|1.191,68 M2
|2023/276
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|ERGÜN KARABIYIK
ERSİN KARABIYIK
|HİSSELİ
|620 PARSEL
|AŞILIK
|2.800,00 M2
|2.800,00 M2
|2023/278
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|SERCAN MADRAN
SERDAR KARAOĞLAN
|HİSSELİ
|1428 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1252,00 M2
|55306 M2
|2023/280
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|MEHMET ÇÖLLÜ
|TAM
|982 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.344,00 M2
|1.344,00 M2
|2023/286
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|DUDU DEVECİ
|TAM
|371 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|930,00 M2
|930,00 M2
|2023/288
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|İBRAHİM AVCI
|TAM
|1452 PARSEL
|BAHÇE VE ZEYTİNLİK
|6.864,00 M2
|6.864,00 M2
|2023/290
|AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH
|HAFİZE ERSOY
|TAM
|553 PARSEL
|KARGİR EV
|7.980,00 M2
|4.145,37 M2
|2023/296
|AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH
|MEHMET MUTLU
|TAM
|918 PARSEL
|HAM TOPRAK
|8.361,98 M2
|5.091,70 M2
|2023/298
|AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH
|HALİS SOLAK
|TAM
|564 PARSEL
|TARLA
|37.300,00 M2
|13.496,18 M2
|2023/300
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|HÜSEYİN SEMERCİ
|TAM
|350 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.830,00 M2
|2.830,00 M2
|2023/306
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|ALİ ÇETİN
|TAM
|363 PARSEL
|HARIM VE ZEYTİN AŞIĞILI
|2.400,00 M2
|2.400,00 M2
|2023/308
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|FATMA MAT
|TAM
|336 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.240,00 M2
|3.240,00 M2
|2023/310
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|ALİ KÖKSAL
|TAM
|343 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.100,00 M2
|1.100,00 M2
|2023/316
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|ŞÜKRÜ ERGÜN
|TAM
|346 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|15.840,00 M2
|9.685,81 M2
|2023/318
|AYDIN EFELER
DEREKÖY MAH
|BEDRİYE ERKAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|341 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.720,00 M2
|4.720,00 M2
|2023/320
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|İSMAİL SABANCI
|TAM
|187 PARSEL
|TARLA
|9110,00 M2
|5.003,43 M2
|2023/326
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|İLHAMİ AKTOSUN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|846 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1840,00 M2
|183,77 M2
|2023/328
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|FATİH GÖKSEL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|800 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|820,88 M2
|820,88 M2
|2023/330
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|NİHAT ÇOLAKKOL
|TAM
|817 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2730,00 M2
|446,93 M2
|2023/336
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|METİN OĞUZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|786 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1390,00 M2
|1390,00 M2
|2023/338
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT
|EMİR YILMAZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|785 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3300,00 M2
|2322,77 M2
|2023/340
|AYDIN EFELER
KARAHAYIT MAH
|ULVİYE ŞEKERCİ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|781 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|5.790,00 M2
|962,53 M2
|2023/346
|AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH
|HATİCE BEYHAN
|TAM
|246 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.480,00 M2
|3.480,00 M2
|2023/348
|AYDIN EFELER
YENİKÖY MAH
|HANİFE GÜZEL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|247 PARSEL
|TARLA ZEYTİNLİK
|8.580,00 M2
|8.580,00 M2
|2023/350
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|MEVKİYE ARDA
|TAM
|184 ADA 250 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2063,22 M2
|2.063,22 M2
|2023/356
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|MUAMMER AŞKIN
|TAM
|183 ADA 28 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|886,68 M2
|886,68 M2
|2023/358
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ÖZGÜR GİRGİN
|TAM
|183 ADA 61 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.605,34 M2
|1.605,34 M2
|2023/360
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|AYFER UĞURLU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|183 ADA 30 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|12.359,24 M2
|2.838,27 M2
|2023/366
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MUAMMER AŞKIN
|TAM
|183 ADA 29 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|7.924,52 m2
|7.924,52 M2
|2023/368
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|TAHİR ŞAHİN
|TAM
|183 ADA 52 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.950,56 M2
|1.950,56 M2
|2023/370
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|GÜLAY ÖZER
|TAM
|0 ADA 1419 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|804,00 M2
|804,00 M2
|2023/376
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM
|HİSSELİ
|282 ADA 108 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2996,42 M2
|1.466,08 M2
|2023/378
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|KÜBRA ULAŞ
|TAM
|282 ADA 109 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.527,08 M2
|2.527,08 M2
|2023/380
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET UĞURLU
|TAM
|321 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|1.431,72 M2
|1.431,72 M2
|2023/386
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET EMİN ANGIN
|TAM
|348 ADA 18 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.116,83 M2
|124,77 M2
|2023/388
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AYHAN DEVECİ
|TAM
|342 ADA 3 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|10.170,41 M2
|5.346,25 M2
|2023/390
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|MUSTAFA BAŞAR
|TAM
|0 ADA 1418 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|280,00 M2
|280,00 M2
|2023/396
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|GÜLER İRİŞ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 246 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|866,10 M2
|866,10 M2
|2023/398
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|HANIM DİRİK
MUSTAFA KÜLBAŞ
|HİSSELİ
|184 ADA 248 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|568,22 M2
|568,22 M2
|2023/400
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AYŞE AYDIN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 182 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.286,99 M2
|7.683,44 M2
|2023/406
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|TURAN SAKALLI
|TAM
|184 ADA 255 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|257,20 M2
|257,20 M2
|2023/408
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|FADİME KADIN MENDERES
|TAM
|184 ADA 257 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.262,48 M2
|2.262,48 M2
|2023/410
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ARİF ŞENTÜRK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 276 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.958,75 M2
|503,71 M2
|2023/416
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MUSTAFA DEVECİ
|TAM
|282 ADA 89 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.819,08 M2
|55,60 M2
|2023/418
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ALİ PAMUKCU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|330 ADA 2 PARSEL
|BAHÇE
|558,90 M2
|70,26 M2
|2023/420
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEVLÜT ARDA
|TAM
|348 ADA 8 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.061,57 M2
|2.061,57 M2
|2023/426
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|GÜLAY ÖZER
|TAM
|0 ADA 1354 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.318,80 M2
|2.318,80 M2
|2023/428
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|HAFİZE ÇAKAR
|TAM
|0 ADA 1313 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.202,00 M2
|618,35 M2
|2023/430
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ALİYE GÜLOĞLU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|349 ADA 23 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|861,53 M2
|861,53 M2
|2023/436
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ARİF ŞENTÜRK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|349 ADA 13 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|245,13 M2
|245,13 M2
|2023/438
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ŞÜKRÜ NAİL ŞENTÜRK
|TAM
|349 ADA 10 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.807,81 M2
|1.355,62 M2
|2023/440
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET EMİN ALTINTOP DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|348 ADA 2 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.720,80 M2
|422,47 M2
|2023/446
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ERSAN GÜNGÖR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|349 ADA 20 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.258,86 M2
|717,54 M2
|2023/448
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|İBRAHİM BÖLÜKMAŞ MEHMET ASLAN
|HİSSELİ
|349 ADA 22 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.221,84 M2
|1.221,84 M2
|2023/450
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET YORULMAZ
|TAM
|183 ADA 65 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|11.423,14 M2
|1.744,77 M2
|2023/456
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AYLA ÇAYIRLI VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 150 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|399,59 M2
|171,53 M2
|2023/458
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ALİ RIZA AVCİ
|TAM
|180 ADA 78 PARSEL
|TARLA
|23.358,62 M2
|1.678,62 M2
|2023/460
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|KADRİYE KATIRCIOĞLU
|TAM
|189 ADA 17 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.045,80 M2
|1.045,80 M2
|2023/466
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|İBRAHİM BAŞAK
|TAM
|120 ADA 1 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|20.356,07 M2
|175,00 M2
|2023/468
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET İRİK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|180 ADA 10 PARSEL
|TARLA
|15.608,09 M2
|15.608,09 M2
|2023/470
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ENGİN ÜNSAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|345 ADA 1 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.380,97 M2
|3.517,00 M2
|2023/476
|AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH
|BAYRAM HATİCE METİN
|TAM
|812 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|450,00 M2
|99,95 M2
|2023/478
|AYDIN EFELER YENİKÖY MAH
|ALTAN AYDENİZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|211 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.680,00 M2
|496,09 M2
|2023/480
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|GÜLER DEVECİ
|TAM
|338 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.070,00 M2
|1.070,00 M2
|2023/486
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|AHMET YILDIZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|498 PARSEL
|ZEYTİN AŞILIĞI
|3.050,60 M2
|3.050,60 M2
|2023/488
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|NİHAT ÖZTÜRK
|TAM
|180 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|51.350,46 M2
|13.458,33 M2
|2023/490
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|VEYİS KAHRAMAN
|TAM
|184 ADA 252 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|5.048,20 M2
|5.048,20 M2
|2023/496
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ERSAL SERTAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|183 ADA 26 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|28.729,71 M2
|4.817,49 M2
|2023/498
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ADEM AKSEL
|TAM
|189 ADA 12 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|10.260,52 M2
|10.260,52 M2
|2023/500
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|MELİHA DAĞ
|TAM
|1336 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.048,00 M2
|1.048,00 M2
|2023/506
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|MUHARREM ÜNAL
|TAM
|1496 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.550,00 M2
|4.550,00 M2
|2023/508
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|EMİR HATİCE TÜRKMEN
|TAM
|1502 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.150,00 M2
|1.150,00 M2
|2023/510
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|HURİYE KANDEMİR
|TAM
|0 ADA 1371 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.456,00 M2
|2.456,00 M2
|2023/516
|AYDIN EFELER ALANLI MAH
|EMİNE ALTINTAŞ
|TAM
|0 ADA 1005 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|5.920,00 M2
|5.920,00 M2
|2023/518
|AYDIN EFELER ALANLI MAH
|REFİK MENDİRES
|TAM
|163 ADA 1 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.129,02 M2
|32,23 M2
|2023/520
|AYDIN EFELER ALANMI MAH
|ÖZDEN İPÇİ
|TAM
|0 ADA 1004 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.200,00 M2
|4.200,00 M2
|2023/526
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|TURAN ÇOBAN
|TAM
|1352 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.210,00 M2
|4.210,00 M2
|2023/528
|AYDIN EFELER KIRIKLAR
|GÜLSÜM YİĞİT
|TAM
|1335 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.548,00 M2
|1.548,00 M2
|2023/530
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MH
|MUHARREM ARBACI
|TAM
|1468 PARSEL
|ZEYTİN AŞILĞI
|7.050,00 M2
|7.050,00 M2
|2023/536
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|NURİDDİN MUTLU
|TAM
|1373 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.580,00 M2
|1.580,00 M2
|2023/538
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|AHMET EMİN ADIGÜZEL
|TAM
|1349 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.532,00 M2
|2.532,00 M2
|2023/540
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|SANİYE KAHRAMAN
|TAM
|184 ADA 169 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|329,31 M2
|329,31 M2
|2023/546
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|FAHRİ AKKIN
|TAM
|1374 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|682,00 M2
|682,00 M2
|2023/548
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|EMİR AYŞE ÇAKAR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|1348 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.268,00 M2
|1.268,00 M2
|2023/550
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|AYŞE BACAK
|TAM
|1322 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|830,00 M2
|830,00 M2
|2023/556
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET ÖZUYSAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|332 ADA 3 PARSEL
|ARSA
|895,18 M2
|895,18 M2
|2023/558
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|MUSTAFA ÇİFTÇİ
|TAM
|1473 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|11.525,00 M2
|11.525,00 M2
|2023/560
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|MUSTAFA GÜNGÖR
|TAM
|1495 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|6.800,00 M2
|6.800,00 M2
|2023/566
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|HAFİZE DAĞ
İHSAN YILDIRIM
|HİSSELİ
|1477 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.950,00 M2
|1.950,00 M2
|2023/568
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|HAFİZE DAĞ
İHSAN YILDIRIM
|HİSSELİ
|1478 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|6.675,00 M2
|6.675,00 M2
|2023/570
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|ŞÜKRÜ AKYÜZLÜ
|TAM
|1476 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|17.400,00 M2
|17.400,00 M2
|2023/576
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|NAMIK KEMAL DAYLAN
|TAM
|183 ADA 91 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.681,16 M2
|417,11 M2
|2023/578
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|AHMET ÜNAL
|TAM
|1478 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.875,00 M2
|3.875,00 M2
|2023/580
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|AHMET AKDENİZ
|TAM
|1497 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|11.663,00 M2
|11.663,00 M2
|2023/586
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|ALİ AKIN
|TAM
|506 PARSEL
|ZEYTİN AŞILIĞI
|8.700,00 M2
|8.700,00 M2
|2023/588
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|MUSTAFA İRİK
|TAM
|501 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.580,00 M2
|1.606,43 M2
|2023/590
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|EDREN DURU
|TAM
|264 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|18.540,00 M2
|956,63 M2
|2023/596
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|REYHAN YEĞEN
|TAM
|128 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|17.911,84 M2
|4.616,41 M2
|2023/598
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|KAZIM ERDOĞAN
MEHMET AKSOY
|HİSSELİ
|184 ADA 151 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.646,18 M2
|624,00 M2
|2023/600
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|NURCAN AKSEL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 180 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.888,71 M2
|2.210,71 M2
|2023/606
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|DURAN SELBES
ERCAN SARI
|HİSSELİ
|610 PARSEL
|AHIR VE BAHÇE
|1.784,00 M2
|959,97 M2
|2023/608
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|İRFAN ATABEY
|TAM
|509 PARSEL
|HARIM VE ZEYTİN AŞILIĞI
|730,00 M2
|730,00 M2
|2023/610
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|İSMAİL SABANCI
|TAM
|183 ADA 56 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.627,49 M2
|1.627,49 M2
|2023/616
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|MEHMET BAŞAK
|TAM
|378 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|6.390,00 M2
|682,64 M2
|2023/618
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|ALİ KÖKSAL
|TAM
|343 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.100,00 M2
|1.100,00 M2
|2023/620
|AYDIN EFELER DEREKÖY MAH
|EMİR HATİCE BAŞAK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|545 PARSEL
|AVLULU KARGİR EV
|678,00 M2
|678,00 M2
|2023/626
|AYDIN EFELER ALANLI MAH
|ALİ DAĞDELEN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|157 ADA 17 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.020,00 M2
|2.020,00 M2
|2023/628
|AYDIN EFELER ALANLI MAH
|ÖZBEN ERDOĞAN
|TAM
|160 ADA 1 PARSEL
|BAHÇE
|3.150,00 M2
|3.150,00 M2
|2023/630
|AYDIN EFELER ALANMI MAH
|AYTEKİN KARAKAŞ
EMİNE KARAKAŞ
|HİSSELİ
|163 ADA 4 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|760,00 M2
|760,00 M2
|2023/636
|AYDIN EFELER ALANMI MAH
|HÜSEYİN DENERİ
|TAM
|157 ADA 12 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|445,01 M2
|445,01 M2
|2023/638
|AYDIN EFELER ALANLI MAH
|KÜBRA ASLANDAĞ
|TAM
|163 ADA 6 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.820,00 M2
|2.820,00 M2
|2023/640
|AYDIN EFELER ALANLI MAH
|SALİH ALTINTAŞ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|163 ADA 3 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|980,00 M2
|818,67 M2
|2023/646
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|SADIK ALTINTOPU
|TAM
|341 ADA 4 PARSEL
|ARSA
|151,54 M2
|151,54 M2
|2023/648
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|FERHATDEVECİ
|TAM
|341 ADA 37 PARSEL
|ZEYTİNLİK VE TARLA
|79.397,33 M2
|630,64 M2
|2023/650
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|EKREM ALTINTOPU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|341 ADA 9 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|12.584,11 M2
|11.555,15 M2
|2023/656
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|EBRU AYDOĞDU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|282 ADA 65 PARSEL
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|79.155,51 M2
|7.003,90 M2
|2023/658
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|BENAL KAVAS VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|187 ADA 5 PARSEL
|ZEYTİN AŞILIĞI
|1.079,46 M2
|559,80 M2
|2023/660
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|KADRİYE KATIRCIOĞLU
|TAM
|189 ADA 22 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|794,20 M2
|794,20 M2
|2023/666
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|NEVİN USLU
VEDAT ÇAĞIRICI
|HİSSELİ
|1425 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.186,00 M2
|1.186,00 M2
|2023/668
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|NERİMAN KESER
|TAM
|1387 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|612,00 M2
|612,00 M2
|2023/670
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|HÜDAVERDİ TAŞKIRAN
|TAM
|1341 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|444,00 M2
|444,00 M2
|2023/676
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|HÜSEYİN KÖSEOĞLU
|TAM
|173 ADA 88 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|12.608,13 M2
|10.354,47 M2
|2023/678
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AYKUT ÖZUYSAL VE DİĞERLİR
|HİSSELİ
|184 ADA 173 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.000,55 M2
|3.000,55 M2
|2023/680
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|TURGUT ALTINTOPU
|TAM
|341 ADA 3 PARSEL
|HARIM
|1.262,94 M2
|1.262,94 M2
|2023/686
|AYDIN EFELER GÖDRENLİ MAH
|EKREM ATAR
|TAM
|1066 PARSEL
|ZEYTİN AŞILIĞI
|1.160,00 M2
|250,47 M2
|2023/688
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET YAPICI
NEZAHAT YILMAZ
|HİSSELİ
|348 ADA 13 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.287,51 M2
|1.287,51 M2
|2023/690
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|FATMA ASLAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|348 ADA 15 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|674,82 M2
|674,82 M2
|2023/696
|AYDIN EFELER ALANLI MAH
|EMİR CURA
|TAM
|163 ADA 13 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|5.860,00 M2
|2.384,47 M2
|2023/698
|AYDIN EFELER GÖDRENLİ MAH
|HALİL ÖZDEMİR
|TAM
|1021 PARSEL
|ZEYTİN AŞILIĞI
|1.500,00 M2
|495,50 M2
|2023/700
|AYDIN EFELER GÖDRENLİ MAH
|TALAT AKBAY
|TAM
|989 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.960,00 M2
|837,38 M2
|2023/706
|AYDIN EFELER DALAM MAH
|MAHMUT ESAT ÖZALP
|TAM
|126 ADA 5 PARSEL
|TARLA
|14.725,36 M2
|1.302,74 M2
|2023/708
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|İSMAİL ÇELİKER
|TAM
|137 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|2.254,91 M2
|179,92 M2
|2023/710
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ÖZGÜL YÜCE VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 177 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|8.372,13 M2
|7.923,65 M2
|2023/716
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET BAŞAK
|TAM
|183 ADA 47 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.811,59 M2
|838,21 M2
|2023/718
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|HATİCE ALTINTOPU
KÜBRA ERDOĞAN
|HİSSELİ
|137 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|12.194,89 M2
|1.005,62 M2
|2023/760
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|KAZIM KARABUDAK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|193 ADA 4 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|128,00 M2
|128,00 M2
|2023/766
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|İSMAİL METİN ŞEVKİYE SOLAK
|HİSSELİ
|152 ADA 32 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.000,00 M2
|206,87 M2
|2023/768
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|GÜLER ÜNAL
|TAM
|162 ADA 43 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|9.050,00 M2
|2.208,38 M2
|2023/770
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|FİKRİYE UÇAR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|575 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|51.240,00 M2
|9191,94 M2
|2023/776
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|CANAN YILDIRIM
|TAM
|152 ADA 112 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.249,57 M2
|1.249,57 M2
|2023/778
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|AHMET ADANIR
|TAM
|587 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|14.120,00 M2
|6.729,49 M2
|2023/780
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|SEVİM KILIÇ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|591 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|204,08 M2
|204,08 M2
|2023/786
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|TELAT DENİZ
|TAM
|442 PARSEL
|ZEYTİNLİK VE AŞILIK
|7.620,00 M2
|2.320,30 M2
|2023/788
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|AYŞE SEVİK
|TAM
|441 PARSEL
|ZEYTİNLİKVE AŞILIK
|16.140,00 M2
|12.430,09 M2
|2023/790
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|AYŞE ÖZTÜRKVE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|153 ADA 11 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.772,07 M2
|4.772,07 M2
|2023/796
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|AYNUR ATEŞ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|449 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.470,00 M2
|1.470,00 M2
|2023/798
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|ARİF KAPLAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|193 ADA 14 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.192,00 M2
|1.192,00 M2
|2023/800
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|SÜLEYMAN YILMAZ
|TAM
|0 ADA 596 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|354,24 M2
|354,24 M2
|2023/806
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|ADNAN AKKAN
|TAM
|169 ADA 6 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.584,00 M2
|1.756,55 M2
|2023/808
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|AKIN ULUDAĞ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|153 ADA 16 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|5.040,00 M2
|4.082,96 M2
|2023/810
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|AHMET DENİZ
|TAM
|167 ADA 24 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|62,40 M2
|62,40 M2
|2023/816
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|MÜNİRE ATIK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|169 ADA 8 PARSEL
|TARLA
|4.272,28 M2
|4.272,28 M2
|2023/818
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|FATİH ÖZKAN
|TAM
|0 ADA 447 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|722,46 M2
|722,46 M2
|2023/820
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|OSMAN NURİ TEPELİ
|TAM
|214 ADA 41 PARSEL
|KARGİR AĞIR
|1.152,00 M2
|1.129,51 M2
|2023/826
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|AHMET DURNA
|TAM
|214 ADA 31 PARSEL
|HARIM
|1.055,76 M2
|1.055,76 M2
|2023/828
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|SEDAT ÖZEFE VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|164 ADA 9 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|5.220,00 M2
|1.382,65 M2
|2023/830
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|SALİM ARBACI
|TAM
|183 ADA 58 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.532,05 M2
|4.532,05 M2
|2023/836
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|BİLGİN ÖZDEMİR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|167 ADA 5 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.500,00 M2
|1.849,27 M2
|2023/838
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|MEHMET YILMAZ
|TAM
|169 ADA 18 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|10.554,00 M2
|6.729,41 M2
|2023/840
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|REŞİDE ÖZCAN
|TAM
|184 ADA 266 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|222,28 M2
|222,28 M2
|2023/846
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|MEHMET ÇETİN
|TAM
|153 ADA 55 PARSEL
|AVLULU KARGİR EV
|238,38 M2
|238,38 M2
|2023/848
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|YALÇIN AYRAL
|TAM
|184 ADA 156 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.464,36 M2
|2.464,36 M2
|2023/850
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|FAZIL SÜNER
|TAM
|204 ADA 180 PARSEL
|TARLA
|38.474,51 M2
|4.576,75 M2
|2023/856
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|ALİ ÜNAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA262 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.018,70 M2
|3.018,70 M2
|2023/858
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AYKUT ÖZUYSAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 249 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.479,97 M2
|1.479,97 M2
|2023/860
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MUSTAFA KÜLBAŞ
|TAM
|184 ADA 244 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.701,99 M2
|1.701,99 M2
|2023/866
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET HAYRİTTİN YORULMAZ VE DİĞERİ
|HİSSELİ
|189 ADA 19 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.102,86 M2
|1.102,86 M2
|2023/868
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|MEHMET YILMAZ
|TAM
|1027 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.160,00 M2
|2.260,19 M2
|2023/870
|AYDIN EFELER ŞAHNALI MAH
|MEHMET YILMAZ
|TAM
|1386 PARSEL
|TARLA
|4.309,00 M2
|2.121,80 M2
|2023/876
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|CÜNEYT BAYRAKTAR
|TAM
|1320 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|704,00 M2
|704,00 M2
|2023/878
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|FATMA ÇULHA
|TAM
|184 ADA 269 PARSEL
|AŞILIK VE ZEYTİNLİK
|569,99 M2
|569,99 M2
|2023/880
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|FEHMİ ÖZCAN
|TAM
|1420 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.034,00 M2
|1.034,00 M2
|2023/886
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|BAHADIR ŞENLİK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|596 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.686,00 M2
|1.686,00 M2
|2023/888
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|AHMET LÖK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|204 ADA 175 PARSEL
|TARLA
|98.004,24 M2
|56.935,86 M2
|2023/890
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MUSTAFA PAMUKÇU
|TAM
|334 ADA 6 PARSEL
|HARIM VE ZEYTİNLİK
|225,22 M2
|405,22 M2
|2023/896
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|GÜLŞEN ÜNAL
|TAM
|333 ADA 2 PARSEL
|HARIM VE ZEYTİNLİK
|590,18 M2
|590,18 M2
|2023/898
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AHMET ULUDAĞ
NECMİYE SELÇUK
|HİSSELİ
|282 ADA 88 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|633,15 M2
|633,15 M2
|2023/900
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|ABDULLAH GÖKBEL
|TAM
|1238 PARSEL
|AVLULU KARGİR EV
|230,00 M2
|64,46 M2
|2023/906
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|MUSTAFA ALİ GÖKBEL
|TAM
|1241 PARSEL
|ARSA
|330,00 M2
|330,00 M2
|2023/908
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|NERİMAN DEMİRHAN
|TAM
|1225 PARSEL
|AVLULU KARGİR EV
|562,00 M2
|562,00 M2
|2023/910
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|AHMET YELGİN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|681 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|980,00 M2
|980,00 M2
|2023/916
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|İSMAİL KELESLİ
|TAM
|204 ADA 183 PARSEL
|TARLA
|38.857,10 M2
|5.065,59 M2
|2023/918
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|EMİN MENDERES
|TAM
|684 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.600,00 M2
|175,70 M2
|2023/920
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MEHMET TOLAY
|TAM
|323 ADA 4 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|790,92 M2
|535,67 M2
|2023/926
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|CENNET BİLİR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|368 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|30.840,00 M2
|3.269,15 M2
|2023/928
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|İSMAİL USLU
|TAM
|668 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.400,00 M2
|268,08 M2
|2023/930
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|GÜROL ATLI
|TAM
|636 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3.540,00 M2
|1.012,59 M2
|2023/936
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|RAMAZAN KARAKAYA
|TAM
|1110 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|6.760,00 M2
|410,17 M2
|2023/938
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|MUSTAFA DEVECİ
|TAM
|282 ADA 87 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.326,10 M2
|479,50 M2
|2023/940
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|EMİR KADIN TEMEL
|TAM
|1237 PARSEL
|AVLULU KARGİR EV
|208,00 M2
|66,55 M2
|2023/946
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|PAKİZE ACAROĞLU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|184 ADA 243 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4.783,12 M2
|227,20 M2
|2023/948
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|EMİR KÖSEOĞLU VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|320 ADA 8 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.869,00 M2
|2.869,00 M2
|2023/950
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|EMİR DALLICA VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|1038 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.874,00 M2
|676,51 M2
|2023/956
|AYDIN EFELER KOZALAKLI MAH
|EMİR DALLICA
|TAM
|1003 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.340,00 M2
|535,01 M2
|2023/958
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|MAKBULE ARSLAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|357 PARSEL
|TARLA
|2.500,00 M2
|650,30 M2
|2023/960
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|MANSUR KARAKAŞ
|TAM
|193 ADA 6 PARSEL
|KARGİR EV VE SAMANLIK
|1.212,84 M2
|469,57 M2
|2023/966
|AYDIN EFELER ŞAHNALI MAH
|KEMAL ÖZER
|TAM
|573 PARSEL
|HARIM
|610,00 M2
|93,12 M2
|2023/968
|AYDIN EFELER ŞAHNALI MAH
|DİNÇER ÜNSAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|558 PARSEL
|TARLA
|15.400,00 M2
|452,83 M2
|2023/970
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|AHMET ÜNAL
|TAM
|193 ADA 10 PARSEL
|BAHÇELİ EV
|2.766,84 M2
|2.766,84 M2
|2023/976
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|BEDRİYE ÇAKAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|153 ADA 223 PARSEL
|AĞAÇLI TARLA
|4.740,00 M2
|471,01 M2
|2023/978
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|SAMİ MENZİLCİ
|TAM
|153 ADA 61 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.991,29 M2
|2.991,20 M2
|2023/980
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|TUNCAY TEMEL
|TAM
|204 ADA 251 PARSEL
|TARLA
|26.925,89 M2
|1.711,15 M2
|2023/986
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|ADEM KARAKAŞ
|TAM
|0 ADA 1294 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|9.050,00 M2
|3.697,68 M2
|2023/988
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|NURİ GEZENOĞLU
|TAM
|0 ADA 1382 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|464,00 M2
|464,00 M2
|2023/990
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|OSMAN BİLİR
|TAM
|156 ADA 31 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.820,00 M2
|2.337,32 M2
|2023/996
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|İSMET ÜNAL
|TAM
|193 ADA 13 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|420,00 M2
|407,89 M2
|2023/998
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|BİRGÜL METİN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|193 ADA 3 PARSEL
|AVLULU KARGİR EV
|1.196,00 M2
|721,68 M2
|2023/1000
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|MEHMET DÜNDAR
|TAM
|0 ADA 1412 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|5.642,00 M2
|2.881,01 M2
|2023/1006
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|ABDULLAH KANDEMİR
|TAM
|0 ADA 1351 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1.874,00 M2
|1.874,00 M2
|2023/1008
|AYDIN EFELER ŞAHNALI MAH
|MEHMET YILMAZ
|TAM
|1356 PARSEL
|TARLA
|4.331,92 M2
|4.331,92 M2
|2023/1010
|AYDIN EFELER ÇEŞTEPE MAH
|DURSUN YILMAZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|2150 PARSEL
|KARGİR EVLİ HAVİ TARLA
|25.875,85 M2
|350,98 M2
|2023/1016
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|ALİ KORKMAZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|204 ADA 250 PARSEL
|TARLA
|4.054,77 M2
|975,22 M2
|2023/1018
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|AYŞE DENİZ
|TAM
|0 ADA 604 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|153,00 M2
|146,55 M2
|2023/1020
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|DURSUN YILMAZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|204 ADA 260 PARSEL
|TARLA
|18.483,05 M2
|13.282,84 M2
|2023/1026
|AYDIN EFELER ŞAHNALI MAH
|SUZAN ÖZDEMİR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|548 PARSEL
|ARMUTLU TARLA
|50.300,00 M2
|35.086,28 M2
|2023/1028
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|AYŞE MENDERES VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|214 ADA 30 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|311,06 M2
|311,06 M2
|2023/1030
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|ABİDİN AKKAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|590 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|461,07 M2
|461,07 M2
|2023/1036
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|AKIN ULUDAĞ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|153 ADA 14 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2.807,23
|2.807,23 M2
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01899747