Aydın 30 dereceyi gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın 30 dereceyi gördü

Aydın, Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alıyor. Kentte termometreler 30 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik yer aradı.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları da artmaya başlarken, Aydın'da sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı. Nisan ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 23,2 derece olan Aydın'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre öğleden sonra 30 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş ise park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda da 28-30 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artmaya başlayan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Aydın 30 dereceyi gördü

Aydın 30 dereceyi gördü

Aydın 30 dereceyi gördü

Aydın 30 dereceyi gördü

Aydın 30 dereceyi gördü

Aydın 30 dereceyi gördü

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