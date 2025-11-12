Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik ekipleri Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı. Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.