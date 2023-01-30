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Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 21:58
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Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı. Didim'de de balıkçı teknesinde yaralanan iki kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında hareketli lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, Didim ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan iki kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi. (AA)

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