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Aydın açıklarında Türk kara sularına itilen 39 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39  göçmen karaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:20
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Aydın açıklarında Türk kara sularına itilen 39 göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında Türk kara sularına itilen 39 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında da can salı içinde geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)

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