﻿Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor

ANKA'da yer alan habere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin altyapı ağını yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

ASKİ, Didim Akbük kanalizasyon terfi hattı ve Denizköy-Fevzipaşa kanalizasyon şebeke hattı yapım işi için önemli bir bütçe ayırıyor. Bu çalışma kapsamında 36.4 km’lik kanalizasyon şebeke hattı, 17.6 km’lik terfi hattı olmak üzere toplam 54 km hat inşa edilecek. 2 bin 700 metrelik parsel bağlantısının da yapılacağı hatta, 4 adet de terfi merkezi inşa edilecek. Bu çalışmayla Akbük’ün kanalizasyon hattı, Didim’e bağlanmış ve Akbük de güçlü bir altyapı ağı kazanmış olacak.