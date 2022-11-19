19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor

Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Didim Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri kanalizasyon ana kuşaklama kollektörüne yapacağı 204 milyon liralık yatırımla Akbük’ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşturacak.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:15
Takip Et

Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor

Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
+
Aa
-

ANKA'da yer alan habere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin altyapı ağını yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

ASKİ, Didim Akbük kanalizasyon terfi hattı ve Denizköy-Fevzipaşa kanalizasyon şebeke hattı yapım işi için önemli bir bütçe ayırıyor. Bu çalışma kapsamında 36.4 km’lik kanalizasyon şebeke hattı, 17.6 km’lik terfi hattı olmak üzere toplam 54 km hat inşa edilecek. 2 bin 700 metrelik parsel bağlantısının da yapılacağı hatta, 4 adet de terfi merkezi inşa edilecek. Bu çalışmayla Akbük’ün kanalizasyon hattı, Didim’e bağlanmış ve Akbük de güçlü bir altyapı ağı kazanmış olacak. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
3
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
4
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
5
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
6
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
7
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor
﻿Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor
﻿Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor
﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak
﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak
﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak
﻿Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
﻿Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
﻿Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
﻿Şehir endişeli. Yuvacık Barajı kuruyor
﻿Şehir endişeli. Yuvacık Barajı kuruyor
﻿Şehir endişeli. Yuvacık Barajı kuruyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.