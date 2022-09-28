Aydın Arya Turistik Tesisleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Aydın Arya Turistik, geçici olarak istihdam etmek üzere 3 engelli işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

1 adet vesikalık fotoğraf