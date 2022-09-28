Aydın Arya Turistik Tesisleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Aydın Arya Turistik, geçici olarak istihdam etmek üzere 3 engelli işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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