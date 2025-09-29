Aydın aylar sonra yağmur yüzü gördü!

Kaynak: İHA
En son geçtiğimiz Mayıs ayında yağan yağmur, yaklaşık 4 ay sonra Aydın'da yüzünü gösterdi. Yağışların ise gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Uzun süredir kuraklığın etkili olduğu Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de beklenen yağışlar başladı. Öğleden sonra başlayan yağış, etkisini sürdürürken en son geçtiğimiz Mayıs ayında yağan yağmurlar, yaklaşık 4 ay sonra yüzünü gösterdi.

VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak yağmur uyarısının ardından başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağışların ise gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

