Aydın aylar sonra yağmur yüzü gördü!

Uzun süredir kuraklığın etkili olduğu Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de beklenen yağışlar başladı. Öğleden sonra başlayan yağış, etkisini sürdürürken en son geçtiğimiz Mayıs ayında yağan yağmurlar, yaklaşık 4 ay sonra yüzünü gösterdi.

VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak yağmur uyarısının ardından başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağışların ise gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.