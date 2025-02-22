Aydın Belediyesi yeni uygulamaya geçti

Uygulama ile zabıta memurları denetim sırasında yaka kamerası aracılığıyla sesli ve görüntülü kayıt altında işlemlerini gerçekleştirecek. Belge mahiyetinde olacak olan bu kayıtlar bir itiraz ve uyuşmazlık durumunda vatandaşların talepleri doğrultusunda incelenebilecek. Bu yolla açık ve şeffaf hizmet politikası doğrultusunda hem vatandaşların itirazına konu olacak olan iş ve işlemler değerlendirilecek, hem de zabıta memurlarının etkin bir şekilde denetimi sağlanacak. Sesli ve görüntülü kayıt alan yaka kamerası taşıyacak olan zabıta memurları esnaf ve vatandaşlara bu durumu ifade ederek görevlerini yerine getirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci açık ve şeffaf belediyeciliğe dikkat çekerek amacımız vatandaşımızın menfaatlerine hizmet etmek, onların huzur ve mutluluğu için çalışmak dedi. Başkan Zencirci "Göreve geldiğimiz günden bugüne halkla iç içe, halk için bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı olmazsa olmazımız ve ana ilkemiz.

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Bu çerçevede sahadaki en etkin birimlerimizden birisi olan ve sizlerin huzur ve güvenliği için çalışan zabıta personelimiz artık yaka kamerasıyla hizmetinizde olacak. Hayata geçirdiğimiz uygulama doğrultusunda sesli ve görüntülü kayıt yapan yaka kameralarının aldığı kayıtları talepleriniz doğrultusunda inceleyebileceğiz. Bu sayede kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak, uyuşmazlık ve itirazlar çözüme ulaşacak, zabıtalarımızın da tam denetimini sağlayacağız" dedi.