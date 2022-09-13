﻿Aydın Buharkent Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Buharkent Belediyesi, park bahçe bakım elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Buharkent ilçesinde en az 2 aydır ikamet etmek

18 – 50 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Emekli olmamak

En az yüksekokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

2 adet fotoğraf

İş başvuru formu

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Askerlik durum belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği