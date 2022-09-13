﻿Aydın Buharkent Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Buharkent Belediyesi, park bahçe bakım elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Buharkent ilçesinde en az 2 aydır ikamet etmek
18 – 50 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Emekli olmamak
En az yüksekokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Sağlık raporu
2 adet fotoğraf
İş başvuru formu
Adli sicil kaydı
İkametgah belgesi
Askerlik durum belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
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