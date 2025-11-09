Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında yayımladığı mesaj, şöyle:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atamız, milletimizin yeniden dirilişinin, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgesidir. Onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha üretken, daha aydınlık bir geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz. Aziz hatırası ile birlikte bizlere bıraktığı ‘Cumhuriyet’ mirasına sahip çıkmak, hepimizin en kutsal görevidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyor; emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağımıza söz veriyorum."