Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan bayram mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. 17 ilçemizde kurduğumuz bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla buluştuk. On binlerce hemşehrimizle aynı sofrayı paylaşmak, sosyal dayanışmamızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı bu dönemde, sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan Bayramı’nın; sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun."