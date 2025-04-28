Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs dolayısıyla şiir ve kompozisyon yarışmasına hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Atatürk ve Gençlik" temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyecek olduğu yarışmaya lise öğrencileri katılabilecek. Gençler, ‘Atatürk ve Gençlik’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında yeteneklerini sergileyecek.

Gençler eserlerini 12 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne elden ya da kargoyla teslim edecek. Yarışma sonuçları 16 Mayıs'ta "www.aydın.bel.tr" web adresinden duyurulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm gençleri yarışmaya katılarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın sevincini ve gururunu paylaşmaya davet etti.