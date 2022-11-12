Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata'ya saygı konseri düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde yapılan "Ata'ya Saygı Konseri"yle andı.

Birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserlerinin seyircilerle buluştuğu gecede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserler de seslendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve koro üyeleri tarafından solo olarak seslendirilen şarkılar, izleyicilerden büyük alkış aldı.