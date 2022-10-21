Aydın Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi, elektrik elektronik mühendisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten ya da mail adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 – 50 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Askerlik ile ilişkisi olmamak
Emeklilikle alakası olmamak
Aydın’da ikamet etmek
Üniversitelerin elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Adli sicil kaydı
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