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Aydın Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, elektrik elektronik mühendisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 16:53
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Aydın Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi, elektrik elektronik mühendisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten ya da mail adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 – 50 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Askerlik ile ilişkisi olmamak

Emeklilikle alakası olmamak

Aydın’da ikamet etmek

Üniversitelerin elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Adli sicil kaydı

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