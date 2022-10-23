Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu mühendis alınacak.
Adaylar başvurularını 24 Ekim 2022 tarihine kadar Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi Numara 1/2 Efeler Aydın adresine yapacaklardır.
ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
18 - 50 yaş arasında olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olma,
Askerlikle ilişiği bulunmamak,
Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak ve Aydın ilinde ikamet ediyor olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı için (2 kişi) İlgili bölüm Lisans mezunu olmak.
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