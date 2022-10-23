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Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 06:32
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Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu mühendis alınacak.

Adaylar başvurularını 24 Ekim 2022 tarihine kadar Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi Numara 1/2 Efeler Aydın adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

18 - 50 yaş arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olma,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak ve Aydın ilinde ikamet ediyor olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı için (2 kişi) İlgili bölüm Lisans mezunu olmak.

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