﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 İtfaiyeci alınacaktır.

Adaylar başvurularını 31 Ekim – 1 Kasım 2022 tarihleri arasında Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi Numara 1/2 Efeler Aydın adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 - 50 yaş arasında olmak,

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans mezunu olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak ve Aydın ilinde ikamet ediyor olmak.