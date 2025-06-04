Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar’ı transfer etti

Kaynak: İHA
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar’ı transfer etti

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Rus pasör Viktoriia Kobzar’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Bu çerçevede mavi beyazlı ekip, Rus pasör Viktoriia Kobzar'ı renklerine bağladı. 2004 doğumlu olan Viktoriia Kobzar, Severyanka-2, Federal Territory Sirius, Volero Le Cannet, Megabox Volley Vallefoglia formalarının yanı sıra Rusya’nın genç milli takımlarında da forma giydi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın’a hoş geldin, Viktoriia Kobzar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hücumu yönlendiren zekası ve pas dağılımındaki yeteneğiyle takımımıza ritim katacağına inandığımız Viktoriia Kobzar’a, yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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