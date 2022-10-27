Aydın Çine Çipas Gıda işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Çine Çipas Gıda, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Başvurular sadece mail olarak yapılacak.

Mülakat fabrika binasında yapılacak

Haftalık çalışma süresi: 45 saat

MÜRACAAT KOŞULLARI

Çine’de ikamet etmek