Aydın Çine Çipas Gıda işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Çine Çipas Gıda, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
Başvurular sadece mail olarak yapılacak.
Mülakat fabrika binasında yapılacak
Haftalık çalışma süresi: 45 saat
MÜRACAAT KOŞULLARI
Çine’de ikamet etmek
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