Aydın Devlet Hastanesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ameliyat öncesinden başlayarak hastaların yaşam fonksiyonlarını titizlikle takip eden, operasyon süresince güvenliğin temelini oluşturan anestezi çalışanlarının sağlık hizmetlerinin ’vazgeçilmez gücü’ olduğu vurgulandı. Dünya Anestezi Günü kapsamında hastane yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte pasta kesimi yapıldı. Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan paylaşımda, "Ameliyat öncesi hastalarımızı en detaylı şekilde değerlendirerek, güvenli bir cerrahi sürecin temelini atan, ameliyat boyunca hastanın yaşam fonksiyonlarını titizlikle izleyen ve ameliyat sonrası konforunu sağlayan anestezi ekibimiz, sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmez gücüdür.



Aydın Devlet Hastanemizde, cerrahi başarıların sessiz mimarları olan anestezi çalışanlarımızın Dünya Anestezi Günü kutlandı. Hastane yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte pasta kesimi yapıldı, ekip arkadaşlarımızla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Hastalarımıza güven, ekibimize güç katan tüm anestezi çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.