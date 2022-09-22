Aydın Didim SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Didim SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
18 – 35 yaş aralığında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Didim’de ikamet etmek
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş başvuru dilekçesi
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
İkametgah
Diploma
Ehliyet
Askerlik durum belgesi
Özgeçmiş
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