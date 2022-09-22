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Aydın Didim SYDV işçi alacak

Aydın Didim SYDV, geçici olarak 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 09:51
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Aydın Didim SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Didim SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

18 – 35 yaş aralığında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Didim’de ikamet etmek

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İş başvuru dilekçesi

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

İkametgah

Diploma

Ehliyet

Askerlik durum belgesi

Özgeçmiş

Etiketler

 

 

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