﻿Aydın Didim SYDV temizlik işçisi alacak

Aydın Didim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 4 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
18 yaşından büyük olmak.
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