Aydın Didim’de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın Didim’de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yeni yıl tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince 8 aranan şahıs yakalandı, 2 araç trafikten men edildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde, yeni yıl tedbirleri kapsamında Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, denetimlerde çeşitli suçlardan dolayı 10 bin 838 TL cezai işlem uygulandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesi güvenliği artırmak amacıyla 89 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 2 bin 603 şahıs ve 617 araç sorgulandı. Jandarma ekipleri, ilçedeki 1 otel, 15 umuma açık mekan ve 9 tekel bayisini de kontrol etti.

Denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 2 araç trafikten men edilerek, 10 bin 838 TL para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde, 1 işletme hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yıl boyunca etkin denetimlerini sürdüreceklerini belirtti.

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