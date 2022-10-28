Aydın Doğan canlı yayına bağlanıp ‘Mesut Yılmaz’ iddiasına yanıt verdi: Yaptığım gazetecilikle iftihar ediyorum

Kurduğu Doğan Medya Grubu ile gazete ve TV kanalları sahipliğini yıllarca sürdüren Aydın Doğan, Habertürk canlı yayınına bağlanarak, Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay'ın dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ı ziyaretinde 'şort' ile karşıladığı iddiasına yanıt verdi.

Doğan, "Tacettin Bey diye Akşam gazetesi yazarı, benim pijama ile Başbakan'ı karşıladığım iddiasını bulundu. Bu fevkalede yanlış ve terbiyesiz bir laftır. Bunu Türkiye'de söyleyen adam basını terk etti gitti, Türkiye'yi de bıraktı. Uzanlar'ın yayın organı bunu yayınladı. Benim resmimi çıkaracaklarını söylüyorlar. eğer böyle bir resim varsa ben de göreyim. Belimde kemer vardı. Pijamaya kemer mi takılır? Bu ahlak dışı bir yayındır. O zaman da intikam almak için bunu yazdılar. Bir gazetecinin böyle söylemesi ayıp geldi. O gazeteci de tanımıyorum." dedi.

Taceddin Kutay'ın, "Misal olarak şort dedim, kusura bakmayın. Sizin eşofmanlı fotoğrafınız var" söylemine ise Doğan, "Benim eşofmanlı görüntüm yok. Kemer var. Mesut Bey geldi, oturuyorduk. O haliyle yolculadık. Altımda kot pantolonum üstümde tişörtüm vardı. Ben bir ameliyattan gelmiştim, hastaydım. Mesut Bey geçerken geçmiş olsun için uğradı." yanıtını verdi.





Kutay tarafından yönetilen, "Doksanlı yıllarda Doğan Medya'nın iktidar erki olduğunu tartışmıyoruz değil mi?" sorusuna ise yanıt olarak, "Ne demek iktidar erki? Doksanlı yıllarda Doğan Medya, Türkiye'de bağımsız medya, prensipleri olan, mücadele kaydeden, haksızlıklara uğrayan... Kuvvetli bir medya grubuydu. Avrupa'nın en büyük dördüncü medyasıydı. Bağımsızlık mücadelesi verdi iktidara karşı. Hiçbir gazeteci arkadaşımız kindar ve şahsi bir yayın yapmadı. İlkelerimiz vardı. 40 yıl gazete sahibi yaptım, 40 dakikasının 40 saniyesinin hesabını vermeye amadeyim." ifadesini kullandı.

"28 Şubat döneminde biz bu kadar demokrat bir Doğan Medya hatırlamıyoruz. 28 Şubat dönemi doğrudan Hürriyet üzerinden organize ve dizayn edildi." sorusuna ise son olarak, "Bu yayını yapan insan Uzan grubu. Bunu tüm Türkiye biliyor. Zaten sonradan üzüldüm. Hiç hayatımda duymadığım Taceddin Kutay diye bir adam, Akşam gazetesi yazarı. Kendini göstermek istedi. 411 el kaosa kalktı başlığı bizim uydurmamız değildir, söylenen bir sözdür. Ben yaptığım bu gazetecilikle iftihar ediyorum." yanıtını veren Doğan, yayından ayrıldı.

Aydın Doğan ve Mesut Yılmaz'ın görüntüleri: