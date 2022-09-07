7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nihal Olçok'tan Hande Fırat'a 15 Temmuz göndermesi. Aydın Doğan ile konuşmaları gündem olmuştu

Nihal Olçok'tan Hande Fırat'a 15 Temmuz göndermesi. Aydın Doğan ile konuşmaları gündem olmuştu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, gazeteci Hande Fırat'ın ve Aydın Doğan'la yeniden gündem olan konuşmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 18:20
Takip Et

Aydın Doğan ile konuşmaları gündem olmuştu. Nihal Olçok'tan Hande Fırat'a 15 Temmuz göndermesi.

Nihal Olçok'tan Hande Fırat'a 15 Temmuz göndermesi. Aydın Doğan ile konuşmaları gündem olmuştu
+
Aa
-

2016 yılında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın gazeteci Hande Fırat'a verilen ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Doğan'ın, Fırat'a söylediği, "Bunu yaparsan sana istediğin yerde düğün yaparım" sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Hande Fırat'ı etiketleyerek, "Bende bir şey sormak durumundayım sayın #aydındogan ve @handefrt, ortalık toz dumanken siz hangi ara bunları konuşup hatta düğün planlayıp mobilya konuştunuz?Ve sayın @RTErdogan sizi düğün organizasyonu pazarlığında kurban etmişler. Değmezdi. Bende gece gece kendimce yazdım işte" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
3
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
4
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
5
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
6
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.