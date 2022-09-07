Nihal Olçok'tan Hande Fırat'a 15 Temmuz göndermesi. Aydın Doğan ile konuşmaları gündem olmuştu

2016 yılında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın gazeteci Hande Fırat'a verilen ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Doğan'ın, Fırat'a söylediği, "Bunu yaparsan sana istediğin yerde düğün yaparım" sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Hande Fırat'ı etiketleyerek, "Bende bir şey sormak durumundayım sayın #aydındogan ve @handefrt, ortalık toz dumanken siz hangi ara bunları konuşup hatta düğün planlayıp mobilya konuştunuz?Ve sayın @RTErdogan sizi düğün organizasyonu pazarlığında kurban etmişler. Değmezdi. Bende gece gece kendimce yazdım işte" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: