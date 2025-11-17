Instagram'da paylaştığı fotoğrafta Doğan ailesiyle birlikte sıcak bir akşam yemeğinde yer aldı. Bu anlamlı günde Doğan çifti, çocukları, sevenleri ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmadı.

Paylaşımda Aydın Doğan, Sema Doğan ve değerli Semahat Arsel Hanımefendi'nin de bulunduğu aile ortamı öne çıktı.

Nesrin Güneş mesajında şu sözlere yer verdi: "Doğan Holding Onursal Başkanı Sn. Aydın Doğan ve kıymetli eşi Sema Doğan’ın evlilik yıldönümü kutlamasında, şarkılarımız ve türkülerimizle bu çok özel geceye eşlik ettik.

Değerli Semahat Arsel Hanımefendi’nin zarafeti ve varlığı ise geceye bambaşka bir anlam kattı. Hep birlikte söylediğimiz türküler, paylaştığımız sohbetler ve gösterilen ince misafirperverlik sayesinde adeta unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadık.

Bu özel akşam için Doğan ailesine gönülden teşekkür ediyorum.

Nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diliyorum…

Ve sizleri çok seviyoruz. "

Fotoğrafta çikolatalı pasta ve içeceklerle zenginleştirilmiş sofra önünde dört kişi gülümseyerek poz veriyor.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Nesrin Güneş'in içten kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.