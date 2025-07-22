Aydın Doğan'ın 15 yaşındaki torunu kafe açtı!

Bankacılıktan, medyaya, otomotivden, akaryakıta, e-ticaretten, finansa kadar uzanan köklü iş geçmişi ile Türkiye’nin önemli iş adamı Aydın Doğan’ın torunu ailesinin desteği ile hayalini gerçekleştirdi.

Bodrumda hizmet vermeye başlayan kafe ınstagram hesabı da aktif olarak kullanılıyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Coco's Way'in ınstegram hesabına girenler ise anne Begümhan Doğan Faralya'nın kızı için modellik yaptığını görüyor.

Begümhan Doğan Faralyalı'nın bir arkadaşı ile oturduğu fotoğrafın altında "Buluşmaların en tatlısı Bodrum'un yenisi Coco's Way'de yaşanıyor. Gölgede iki sandalye, karşılıklı iki gülümseme yeter" ifadeleri yer aldı.