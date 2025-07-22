Aydın Doğan'ın 15 yaşındaki torunu kafe açtı!

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Aydın Doğan'ın 15 yaşındaki torunu kafe açtı!

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın 15 yaşındaki torunu Ayşenaz Faralyalı'nın karavan kahve hayalini gerçeğe dönüştürdü. Aileye ait olan Bodrum Yat Limanı'nda Coco's Way açıldı. Anne Begümhan Doğan Faralyalı kızı Ayşenaz'ın Cocos Way'in de modellik yaptı.

Bankacılıktan, medyaya, otomotivden, akaryakıta, e-ticaretten, finansa kadar uzanan köklü iş geçmişi ile Türkiye’nin önemli iş adamı Aydın Doğan’ın torunu ailesinin desteği ile hayalini gerçekleştirdi.

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Bodrumda hizmet vermeye başlayan kafe ınstagram hesabı da aktif olarak kullanılıyor

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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Coco's Way'in ınstegram hesabına girenler ise anne Begümhan Doğan Faralya'nın kızı için modellik yaptığını görüyor.

Begümhan Doğan Faralyalı'nın bir arkadaşı ile oturduğu fotoğrafın altında "Buluşmaların en tatlısı Bodrum'un yenisi Coco's Way'de yaşanıyor. Gölgede iki sandalye, karşılıklı iki gülümseme yeter" ifadeleri yer aldı.

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Aydın Doğan'ın 15 yaşındaki torunu kafe açtı!
Aydın Doğan'ın 15 yaşındaki torunu kafe açtı!