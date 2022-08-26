Aydın Efebel personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Aydın Efebel, sosyal hizmetler yardımcı elemanı olarak 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az lise ve ilgili bölümden mezun olmak

En az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak

Aydın il sınırları içerisinde ikamet etmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş