Aydın Efebel personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Aydın Efebel, sosyal hizmetler yardımcı elemanı olarak 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise ve ilgili bölümden mezun olmak
En az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak
Aydın il sınırları içerisinde ikamet etmek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
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