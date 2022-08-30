﻿Aydın Efebel personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Aydın Efebel, beden işçisi ve büro işçisi olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.
Güncel fotoğraflı kısa özgeçmiş e posta ile iletilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Aydın il sınırları içerisinde ikamet etmek
En az ilkokul mezunu olmak (beden işçisi için)
En az lise mezunu olmak (büro işçisi için)
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.