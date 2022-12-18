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Aydın Efeler’de icradan satılık konut

T.C. Aydın İcra Dairesi tarafından Aydın Efeler'de net 75 m² zemin kat konut icradan satılacak.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:26
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Aydın Efeler’de icradan satılık konut

Aydın Efeler’de icradan satılık konut
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Aydın İli, Efeler İlçesi,Güzelhisar Mahallesi, 935 ada, 10 parsel, 287,00 m2 yüz ölçümlüdür. Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm meskenin arsa payı 30/574'tür. Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz Tam hisse ile borçluadına kayıtlıdır. Taşınmaza giriş 67 Sokak üzerinden yapılmaktadır. Taşınmaz bina 67 sokak ile Albayrak Caddesinin köşesindedir. Bağımsız bölüm meskenin adres kodu (UAVT NO) 1611411701'dir. Bağımsız bölümün bulunduğu parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır. Tespite konu bağımsız bölüm; Bodrum + Zemin ve 4 Normal kat olarak betonarme yapım tekniğe ile inşa edilmiş binadır. Taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın her katında 3 daire bulunmakta olup binada toplamda 15 daire bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿Aydın Efeler’de icradan satılık konut
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık konut
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