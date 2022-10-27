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Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar

Aydın Efeler'de kendilerini "jandarma yarbay" olarak tanıtarak 9 kişinin 2 milyon 300 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:01
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Aydın Efeler'de inanılmaz olay: Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar

Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar
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AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayetçilerin başvurusu üzerine yaptıkları araştırmada, kendilerini jandarma yarbay olarak tanıtan iki kişinin, hazine arazisi, silah ruhsatı gibi konularda vaatlerde bulunarak 9 kişiyi, 2 milyon 300 bin lira dolandırdıklarını tespit etti.

Müştekilerle iş birliği yapan jandarma, şikayetçilerce ayarlanan Terziler Mahallesi'ndeki adrese buluşmaya gelen şüpheliler A.İ. ve M.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Milli Emlak müdürlüklerine ait çok sayıda belge ele geçirildi.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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