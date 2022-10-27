﻿Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayetçilerin başvurusu üzerine yaptıkları araştırmada, kendilerini jandarma yarbay olarak tanıtan iki kişinin, hazine arazisi, silah ruhsatı gibi konularda vaatlerde bulunarak 9 kişiyi, 2 milyon 300 bin lira dolandırdıklarını tespit etti.

Müştekilerle iş birliği yapan jandarma, şikayetçilerce ayarlanan Terziler Mahallesi'ndeki adrese buluşmaya gelen şüpheliler A.İ. ve M.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Milli Emlak müdürlüklerine ait çok sayıda belge ele geçirildi.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.