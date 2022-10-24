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Otluk alanda meydana gelen yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki otluk alanda yangın meydana gelmişti. Yangında zarar gören kaplumbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü'nde görevi veteriner hekim kontrolü sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:05
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Aydın Efeler'de meydana gelen yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi altına alındı

Otluk alanda meydana gelen yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi altına alındı
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Yangın, Aydın'ın Efeler ilçesinin Efeler Mahallesi'nde 23 Ekim Pazar günü meydana geldi.

Mahallede bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

O sırada otluk alan içerisinde bulunan bulunan kaplumbağalar da zarar gördü. DKMP Aydın Şube Müdürlüğü görevlileri kaplumbağaları teslim alarak müdürlüğe götürdü. Kaplumbağalar müdürlükte görevli veteriner hekim kontrolünün ardından tedavilerinin yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne sevk edildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kaplumbağaların tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

(Kaynak: İHA)

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