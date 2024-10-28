Aydın Efeler'de otomobil yayaya çarptı

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gençlik Caddesi üzerinden Kızılay Caddesi'ne doğru dönüş yapmak isteyen 09 ADJ 402 plakalı otomobil, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan M.O.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam, kazada hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.