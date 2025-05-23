Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı belli oldu

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Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı belli oldu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan Erman Çetin’in vefatının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Yardımcısı Naci Eriş oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde (AGC) Başkan Erman Çetin’in vefatının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Yardımcısı Naci Eriş oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

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Cemiyetin yeni yönetim yapısında boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Abdurrahman Fırat getirildi.

Oylamada Fırat da oy birliği ile yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Cemiyet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan merhum başkanımız Erman Çetin’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.

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