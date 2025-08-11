Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında kırsal Selatin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selatin yönünden Ortaklar Mahallesi yönüne giden N.Y. idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen M.T. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

3'Ü AĞIR, 8'İ YARALI VAR

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan incir işçilerinden 3'ü ağır, 8'i yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.