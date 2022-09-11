﻿Aydın Germencik’te icradan satılık tarım arazisi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın İl, Germencik İlçe, 115 Ada, 32 Parsel, MESUDİYE Mahalle/Köy, köy içi Mevkii, Mevcut hali ile üzerinde tarla tarımına haiz üretim gerçekleştirilmekte olup, hububat ekilidir. Parselin eğimi düz ve düze yakın olup %1-2 arasındadır. Parselin komşu parsellerine bakıldığında genel itibari ile tarla tarımına haiz üretim gerçekleştirilmekte olup, kuzey kısmındaki taşınmazlarda yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmaz bu özelliği itibari ile farklı kullanım olanaklarına sahiptir. Alüviyal ana materyalli taşınmaz, kumlu tınlı bünyeye sahiptir. Etkili toprak derinliği 50 cm ve üzerindedir. Taşınmazın kadastral yolu mevcut olmayıp, ulaşım komşu parseller üzerinden gerçekleştirilmektedir. Devlet su işleri sulama sahası içerisinde yer alıp, sulu tarım özelliklerine haizdir.

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