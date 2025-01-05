Aydın-İzmir seferini yapan trende kutu içerisinde ele geçirildi: Satışı ve beslenmesi yasak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın-İzmir seferini yapan trende kutu içerisinde ele geçirildi: Satışı ve beslenmesi yasak

Aydın-İzmir seferini yapan trende arama yapan jandarma hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlının eşyaları arasında ise satışı ve beslenmesi yasak kutu içerisinde Saka kuşu bulundu.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik Ortaklar Mahallesi'nde Aydın-İzmir seferini yapan trende hakkında bir suçtan dolayı yakalama kararı bulunan S.S. isimli şahıs yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada koruma altındaki kuş sınıfında olan avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasak olan bir adet kutu içerisinde " Saka " kuşu canlı olarak ele geçirildi. Aydın Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne gerekli idari işlemler yapılmak üzere bilgilendirme yapılarak, ele geçen kuş doğaya salındı.

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