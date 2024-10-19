Aydın jandarması muhtarları unutmadı

Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde kadın muhtarları ziyaret eden jandarma ekipleri, muhtarların günlerini kutlayarak karanfil verdi.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla Koçarlı ilçesi Hacıhamzalar Mahallesi Muhtarı Perihan Deniz ve Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi Muhtarı Kıymet Akkuş ziyaret edildi.

Kadın muhtarların günü kutlayan jandarma ekipleri, karanfil takdim etti. Öte yandan kadın vatandaşların bilgilenmesi amacıyla muhtarlıklara KADES broşürleri bırakıldı.