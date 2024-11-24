Aydın jandarması şehit öğretmen Sarısaç’ın kabrini ziyaret etti

Aydın'da jandarma ekipleri 1988 yılında şehit edilen öğretmen Musa Sarısaç'ın Bozdoğan ilçesindeki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla şehit öğretmen Musa Sarısaç'ı unutmadı. 23 Nisan 1988 tarihinde Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akdüven Köyü İlkokulu'nda teröristlerce şehit edilen Sarısaç, kabri başında jandarma ekipleri tarafından dualarla anıldı. Ekipler, Sarısaç'ın kabrinin çevresini temizleyerek çiçeklendirdi. Şehit öğretmen Sarısaç'ın annesi Selver Sarısaç'ı da unutmayan ekipler şehit annesine gerçekleştirdikleri ziyarette anne Sarısaç'ın elini öperek çiçek takdim etti.