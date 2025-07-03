Aydın jandarmasından uyarı!

Kaynak: İHA
Aydın jandarmasından uyarı!

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıcak hava şartları nedeniyle baraj ve göletlerde yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla önleyici denetim gerçekleştirdi.

Gölcük Mahallesi'nde bulunan Yaylakavak Baraj Göleti çevresinde yapılan kontrollerde, bölgede bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ekipler, baraj ve gölet gibi kontrolsüz su kaynaklarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda vatandaşları uyararak, can kayıplarının önlenmesi adına dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Jandarma ekipleri, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşların duyarlı davranmasını ve yasağa uymasını isterken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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