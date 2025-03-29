Aydın Karacasu esnafından belediyeye tepki

Karacasu'da dükkanı olan esnaf, gününden önce dışarıdan gelen pazarcıların tezgah açmasına tepki gösterdi. İş yapacakları cuma günü dışarıdan esnafların tezgah açması karşısında Karacasu Belediyesi'nin izin vermesine isyan eden esnaf düşüncelerini dile getirdi. Gülçin Özefe, şunları söyledi:

"Ben 8 yıldır giyim üzerine dükkan çalıştırıyorum. Buradan Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum; yazıklar olsun. Hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum, etmem de. Küçüklükten beri bu mesleği yaptığım halde bunlara maruz kalıyoruz. Dışarıdan esnaf getirdikten sonra biz hiçbir şey kazanmayalım. Ben dükkanı kapatayım, dükkan kirası vermeyeyim. Ben bundan sonra bu esnaflığı yapamam. Dışarıdan esnaf gelecek. Biz hiçbir şey kazanmayalım. Ben bir şey diyemiyorum artık. Ben Belediye Başkanına hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Her sene aynı dönemde aynı şeyi yapıyor. Cumartesi kurulsa ne olur? İlla Cuma günü kuracağız diye inat ediyorlar. Yeri geliyor siftah etmeden kapattığımız günler oluyor. Dıştan esnaf geldikten sonra ben ne yapayım? Müşteri bulacağım diye canımı dişime takayım. Oradan buradan para yetiştirmeye çalışayım. Şunu yapacağım bunu yapacağız diyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar."

"BU KONULAR DÜZELMEZSE İSTİFA EDECEĞİM"

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Bekir Dere ise şunları söyledi:

"Normal açıkladığı üzere Cumartesi pazar kurulmasına karşı değiliz. Normaldir ama Cumartesi günü pazar kurulacak diye açıklanmasına rağmen Cuma'dan pazar kurulmasına anlam veremiyoruz. Biz haftaiçi oturuyoruz. Cuma günleri tam para kazanacağımız zaman. Dışarıdan esnafların gelmesi konusu bu anlamda dükkanı olan esnafları olumsuz etkiliyor. Biz burada yıl 12 ay kiramızı veriyoruz. Dışarıya koyduğumuz ürünler için istimlak bedelimizi ödüyoruz. Her şeyimizi ödüyoruz. Murat Başkan diyor, "açabilir" diyor. Ben de esnafımı düşünüyorum. Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak ben de esnafımı düşünüyorum. Murat Başkan, rekabet olması gerekiyor diyor ama biz de hafta içi oturuyoruz. İş olmuyor. Tam para kazanılacak Cuma günü geliyor adam sergisini açıyor. Devasa sergi açıyor. Paftayı toplayıp gidiyor. Bu iş çözülmezse ben istifa dilekçemi vereceğim. Bizi hiç nazarı itibara almıyorlar."

"BELEDİYE DAHA SİSTEMLİ VE DÜZENLİ OLMALI"

Tolga Doğaç ise şu ifadelere yer verdi:

"Her şey bir düzen içinde sistemli bir şekilde olmalı. Kimsenin ekmeğinde değiliz. Lakin böyle düzensiz, kafasına göre "biz yer veriyoruz, izin veriyoruz" diye tezgah açılmasına karşıyım. Çünkü gelen arkadaşlar da ekmek parası diyerek insanların dükkan tezgahının önüne orantısız bir şekilde çadır kurarak ya da tezgahlarını kendi gönüllerinin istediği ebatlarda açarak gerçekten yerel esnafa zarar veriyor. Bu durum kimsenin hoşuna gitmez. Geçtiğimiz haftalarda da oldu bu durum. Zabıtaların da dikkatinden kaçtı. Esnafın dükkanının önüne esnafın sattığı aynı üründen satan pazarcıya yer verilmesi de zaten anlamsız. Vatandaş tabi ki kendi cebini düşünür. Bir malın alış fiyatını ya da kira giderlerini vs düşünmez. Ama yerel esnafa bu yaşananlar zarar veriyor. Bir bayram pazarı kurulacaksa ki Cumartesi olarak karar verilmiş buna rağmen Cuma günü dışarıdan gelen esnafa tezgah açtırılmasının gerekçesini anlayamıyorum. Belli bir düzen içinde bu pazar kurulsa kimseye zararı olmaz, herkes de kendi ekmeğinde olur. Esnaflar çoğu zaman kendi arasında tartışmak zorunda kalıyor."