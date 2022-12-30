Aydın Karacasu SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Aydın Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18/40 yaş arasında olmak

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlanının olmaması.

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7-Adli sicil kaydı bulunmamak.

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Geçici Personel Alımı İçin Özel Şartlar:

a. Karacasu ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

b. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

c. En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak.

d. 4 yıllık yükseköğretim kurumların mezun olmak. (Üniversitenin Sosyal Hizmetler bölümünden mezun

olanlar diğer şartları sağlaması halinde öncelik olarak değerlendirmeye alınabilecektir. Bu konudaki takdir Mülakat Komisyonuna aittir.)



C) YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERE AİT GENEL BİLGİLER

a. Alinacak personele net asgari Beret tutarında ödeme yapılacaktır. Personel proje süresi bitimi olan 15.05.2023 tarihine kadar belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılacaktır.

b. Geçici personel; Ulusal Ziyaret Programı kapsamında hafta içi her gün Vakfimiz tarafından belirlenmiş ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek hane ziyaretlerinin yapılması, ihtiyaçlarının giderilmesi gibi iş ve işlemleri yapacaktır. Ayrıca Vakıf Başkanı ve Vakıf Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirecektir. Personelin haftalık çalışma süresi 4857 sayılı iş kanununa göre 45 saattir. Bu süre haftanun çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.