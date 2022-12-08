Aydın Karacasu’da icradan satılık tarım arazisi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; AYDIN İLİ KARACASU İLÇESİ ÇAMKÖY MAHALLESİ KOCAGÖZDERESİ MEVKİİ 136 ADA 27 PARSELDE KAYITLI 4047,19 M2 ZEYTİNAĞAÇLI TARLA VASFINDADIR. DÜZ VE DÜZE YAKIN EĞİMLİ, KUMLU TINLI TOPRAK YAPISINDA, DERİN PROFİLLİ, ORGANİK MADDECE FAKİR, EREZYON, TUZLULUK VE ALKALİLİK PROBLEMİ OLMAYAN KURU TARIM ARAZİSİDİR. TAŞINMAZIN YOLA CEPHESİ BULUNMAMAKTADIR. KÖY YERLEŞİM YERİNE 1,3KM MESAFEDEDİR. TAŞINMAZ ÜZERİNDE 30-50 YAŞ ARALIĞINDA DAĞINIK VE SEYREK VAZİYETTE 33 ADET ZEYTİN AĞACI BULUNMAKTADIR.

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