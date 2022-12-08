8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aydın Karacasu’da icradan satılık tarım arazisi

T.C. Karacasu İcra Dairesi tarafından Aydın Karacasu'da 4047 m² tarım arazisi icradan satılacak.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:57
Takip Et

Aydın Karacasu’da icradan satılık tarım arazisi

Aydın Karacasu’da icradan satılık tarım arazisi
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; AYDIN İLİ KARACASU İLÇESİ ÇAMKÖY MAHALLESİ KOCAGÖZDERESİ MEVKİİ 136 ADA 27 PARSELDE KAYITLI 4047,19 M2 ZEYTİNAĞAÇLI TARLA VASFINDADIR. DÜZ VE DÜZE YAKIN EĞİMLİ, KUMLU TINLI TOPRAK YAPISINDA, DERİN PROFİLLİ, ORGANİK MADDECE FAKİR, EREZYON, TUZLULUK VE ALKALİLİK PROBLEMİ OLMAYAN KURU TARIM ARAZİSİDİR. TAŞINMAZIN YOLA CEPHESİ BULUNMAMAKTADIR. KÖY YERLEŞİM YERİNE 1,3KM MESAFEDEDİR. TAŞINMAZ ÜZERİNDE 30-50 YAŞ ARALIĞINDA DAĞINIK VE SEYREK VAZİYETTE 33 ADET ZEYTİN AĞACI BULUNMAKTADIR.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.